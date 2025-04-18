Европейская комиссия одобрила первый препарат для лечения болезни Альцгеймера

Еврокомиссия одобрила препарат Leqembi для замедления прогрессирования ранней стадии болезни Альцгеймера, но только для пациентов с одной копией гена ApoE4 или без нее вовсе. Решение принято после повторной оценки данных по безопасности и эффективности.

Европейская комиссия (ЕК) одобрила применение препарата Leqembi (lecanemab) компаний Eisai и Biogen для лечения болезни Альцгеймера на ранней стадии у пациентов с определенным генетическим профилем. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно решению, препарат разрешено использовать только при легких когнитивных нарушениях, вызванных нейродегенеративным заболеванием, и наличии не более одной копии гена ApoE4 или отсутствия его вовсе. Это объясняется повышенным риском возникновения побочных эффектов в виде отеков мозга и церебральных кровоизлияний у носителей двух копий этого гена, с которым связывают предрасположенность к болезни Альцгеймера. Европейский регулятор также предписал проводить магнитно-резонансную томографию (МРТ) на отдельных этапах курса лечения для отслеживания состояния пациентов.