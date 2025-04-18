«Герофарм» зарегистрировала второй отечественный тирзепатид

Компания «Герофарм» зарегистрировала инновационный препарат для лечения ожирения «Седжаро», который, по утверждению производителя, полностью биоэквивалентен Mounjaro американской Eli Lilly. По заверению «Герофарма», стоимость дженерика будет «значительно ниже других российских аналогов», при этом пока зарегистрирован только один аналог — «Тирзетта» («Промомед»).

Компания «Герофарм» получила регистрационное удостоверение на аналог популярного американского препарата для лечения ожирения. Об этом говорится в пресс-релизе фармпроизводителя. Соответствующая информация содержится в ГРЛС. Это второй препарат на российском рынке с МНН тирзепатид. Первый под брендом «Тирзетта» в январе этого года зарегистрировал «Промомед».

«Герофарм» обещает, что цена на его продукт будет ниже, но конкретные цифры готов назвать после вывода продукта в гражданский оборот, который намечен на май. Стоимость «Тирзетты» в рознице — 17—21 тыс. руб. за упаковку 2,5—5 мг раствор для подкожного введения, 4 шт., шприц в автоинжекторе.