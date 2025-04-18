«Герофарм» зарегистрировала второй отечественный тирзепатид
Компания «Герофарм» зарегистрировала инновационный препарат для лечения ожирения «Седжаро», который, по утверждению производителя, полностью биоэквивалентен Mounjaro американской Eli Lilly. По заверению «Герофарма», стоимость дженерика будет «значительно ниже других российских аналогов», при этом пока зарегистрирован только один аналог — «Тирзетта» («Промомед»).
Компания «Герофарм» получила регистрационное удостоверение на аналог популярного американского препарата для лечения ожирения. Об этом говорится в пресс-релизе фармпроизводителя. Соответствующая информация содержится в ГРЛС. Это второй препарат на российском рынке с МНН тирзепатид. Первый под брендом «Тирзетта» в январе этого года зарегистрировал «Промомед».
«Герофарм» обещает, что цена на его продукт будет ниже, но конкретные цифры готов назвать после вывода продукта в гражданский оборот, который намечен на май. Стоимость «Тирзетты» в рознице — 17—21 тыс. руб. за упаковку 2,5—5 мг раствор для подкожного введения, 4 шт., шприц в автоинжекторе.
«Седжаро» содержит тирзепатид – инновационное действующее вещество, которое объединяет свойства двух гормонов, говорится в пресс-релизе «Герофарма». Механизм его действия включает двойной эффект: глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1) регулирует пищевое поведение, снижая чувство голода и уменьшая тягу к высококалорийной пище, а глюкозозависимый инсулинотропный полипептид (ГИП) оказывает непосредственное влияние на жировые ткани, активируя их расщепление и способствуя уменьшению жировых запасов в организме.
Фармкомпания обращает внимание на эффективность препарата при абдоминальном висцеральном ожирении – наиболее распространенной форме заболевания, характеризующейся накоплением жировой ткани в области живота. Это состояние повышает риск развития сахарного диабета 2-го типа, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Тирзепатид целенаправленно воздействует на данный тип жира, обеспечивая не только снижение массы тела, но и улучшение метаболических параметров. В ходе клинических исследований он продемонстрировал рекордное сокращение окружности талии – в среднем на 14,6 см, а также снижение веса на 22,5% в течение 72 недель у людей, не страдающих сахарным диабетом.
«Седжаро» представлен в форме шприц-ручки с раствором для подкожного введения в шести дозировках – 2,5 мг, 5 мг, 7,5 мг, 10 мг, 12,5 мг и 15 мг (такие же дозировки у Mounjaro и «Тирзетты»). Лекарственное средство применяют один раз в неделю, последовательно увеличивая дозу.
Оригинальный тирзепатид производится американской компанией Eli Lilly и одобрен для лечения сахарного диабета 2-го типа и контроля веса и лечения ожирения, на территории России он не регистрировался. Препарат защищен в США патентом минимум до 2036 года.
Фото: 123rf.com
Екатерина Погонцева
pharmvestnik