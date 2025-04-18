Национальные институты здоровья США сокращают финансирование ряда исследований

Годовой бюджет NIH оценивается в $48 млрд – институты выступают крупнейшим госфондом медицинских исследований в мире. В 2023 году организация выделила 59 тысяч грантов. Сейчас администрация президента США Дональда Трампа отказала в финансировании уже реализуемых проектов, а также приостановила подачу новых заявок. Часть грантов отменена в результате прямых распоряжений Трампа, другие – по решению главы HHS Роберта Ф. Кеннеди-младшего. Кеннеди, в частности, выступает против вакцинации – он утверждал, что «ни одна вакцина» не является «безопасной и эффективной». Он также высказывался на тему того, что между вакцинацией и аутизмом существует связь, и что ВИЧ выступает не единственной причиной СПИДа.

Из примерно 220 организаций, которых затронула отмена финансирования грантов, минимум 94 относятся к госуниверситетам, расположенным в том числе во Флориде, Джорджии, Огайо, Небраске и Техасе. Кроме того, порядка 40% организаций, потерявших финансирование NIH, находятся в штатах, поддерживающих Трама, на что обратило внимание издание KFF Health News. Американская ассоциация общественного здравоохранения, компания Ibis Reproductive Health и другие учреждения, потерявшие финансирование исследований, подали иск против NIH и HHS с требованием остановить отмену грантов.

«Мы никогда не думали, что они уничтожат целую сеть, занимающуюся молодыми американцами», – посетовала Сибил Хосек, профессор из Иллинойского университета в Чикаго и одна из главных исследовательниц в сфере проведения мероприятий среди подростков по борьбе с ВИЧ и СПИД. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в 2022 году на подростков и молодых людей в возрасте от 13 до 24 лет приходился каждый пятый новый случай ВИЧ-инфекции в Штатах. Хосек, в частности, помогает руководить сетью, которая занимается улучшением ухода за живущими с ВИЧ или подверженными риску заражения. Ранее NIH выделили Университету штата Флорида $73 млн на реализацию проекта по борьбе с ВИЧ.

Хосек отметила, что в момент, когда финансирование этой сети было прекращено, она и ее коллеги планировали начать клинические исследования эффективности антибиотика для профилактики инфекций, передающихся половым путем, для женщин. Ранее была доказана целесообразность применения препарата у мужчин. «Это очень важная инициатива в области здравоохранения, ориентированная на молодых женщин в Соединенных Штатах, – подчеркнула Хосек. – Без этого исследования у женщин не будет доступа к тому, что есть у мужчин».

О возможных негативных последствиях отмены грантов сообщали также сотрудники Национального института онкологии США, где на 27 февраля 2025 года реализовывалось порядка 11 тысяч тематических проектов, а также ученые, занимающиеся вопросами снижения никотиновой зависимости среди подростков и молодежи, повышения уровня вакцинации среди детей, улучшения состояния здоровья новорожденных с генетическими отклонениями в сельской местности и так далее.

Эксперты, в частности, полагают, что такая политика нового президента и его администрации может негативно сказаться на штатах, для которых гранты NIH выступают основным источником финансирования медицинских исследований. «Такие штаты, как Монтана, не получают достаточного финансирования на исследования в области здравоохранения. И такие сокращения, как это, действительно влияют на работу, которую мы можем выполнять», – отметила доцент кафедры общественного здравоохранения Университета Монтаны София Ньюкомер.

Директор Управления политики по администрированию внебюджетных исследований NIH (подразделение курирует использование средств грантов во всех институтах, получивших финансирование NIH) Мишель Буллс указала на то, что NIHт не намерены поддерживать исследования, «основанные на ненаучных категориях, включая аморфные цели равенства, которые противоречат научному поиску, ничего не делают для расширения наших знаний о живых системах, обеспечивают низкую отдачу от инвестиций и в конечном итоге не улучшают здоровье, не продлевают жизнь и не уменьшают количество заболеваний».

Представитель HHS Эмили Хиллиард отметила, что «NIH принимают меры по прекращению финансирования исследований, которые не соответствуют приоритетам NIH и HHS». В сообщении Хиллиард говорится, что политика NIH заключается в том, чтобы не отдавать приоритет исследованиям об изучении способов повышения приверженности людей к вакцинам.

Помимо сокращения финансирования внутри страны, NIH частично ограничили и международное взаимодействие. Так, институты с 4 апреля 2025 года закрыли доступ к своей базе данных шести странам – России, Китаю (включая Гонконг и Макао), Ирану, Северной Корее, Кубе и Венесуэле. В NIH объяснили решение усилением мер безопасности, направленных на защиту базы данных, которая среди прочего содержит сведения, связанные со сферой здравоохранения. Регулятор также указал, что решение обосновано стремлением ограничить доступ к конфиденциальным данным США и к информации, связанной с правительством Штатов, для стран, «вызывающих беспокойство».

В конце марта 2025 года стало известно о планах HHS провести в подведомственных учреждениях сокращение 10 тысяч сотрудников, а также сформировать в стране новую структуру – Администрацию здоровой Америки, которая возьмет на себя обязанности по борьбе с наркоманией, помощь пациентам с психическими расстройствами и охрану труда. Предполагается, что из NIH регулятор уволит 1,2 тысячи человек. Подробнее о реформах системы здравоохранения Штатов – в обзоре Vademecum.