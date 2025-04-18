Россияне потеряли интерес к настойкам пустырника и боярышника

В первые 2 месяца 2025 года продажи в российских аптеках спиртовых настоек в натуральном выражении снизились на 11% год к году. Россияне широко использовали эти средства как успокоительные. Однако с начала года ситуация изменилась. Пациенты с тревожными расстройствами начали переходить на антидепрессанты, продажи которых выросли на 12% в физическом выражении, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков.

Согласно сведениям аналитической компании DSM Group, наиболее популярными у россиян оказались настойки на основе пустырника, валерианы, боярышника, прополиса и календулы. Первые три имеют седативный эффект. Как правило, их принимают, чтобы успокоиться. В январе-феврале 2025 года в российской фармрознице продали 10 млн флаконов спиртовых настоек, что меньше на 11,3% год к году. Эксперты отметили, что снижение продаж в натуральном выражении с начала года гораздо более выраженное, чем за весь 2024-й: в прошлом году 64 млн флаконов, что всего на 3% меньше, чем в 2023-м.

Аналитики не исключили, что снижение объемов покупок аптечных настоек связано с сокращением предложения такой продукции. Кроме того, в России меньше стали производить сырья. Этиловый спирт для фармацевтической отрасли стал в ряде случаев подакцизным. Ставка на этиловый спирт выросла на 15%, до 740 рублей за литр.

Вместе с тем аналитики зафиксировали за указанный период рост продаж антидепрессантов до 3 млн упаковок (+27%). Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что пациенты зачастую покупают аптечные настойки без назначения врачей. Такие средства работают в большей степени как плацебо, купируя тревогу только на короткое время. Однако психиатры предпочитают назначать антидепрессанты. При этом число пациентов, которые обращаются за помощью к специалистам такого профиля, растет в России ежегодно.

Ранее в DSM Group сообщили, что аптечные сети заработали 2,8 млрд рублей за счет продаж антидепрессантов в январе-феврале 2025 года. В совокупности с начала года было реализовано 3,2 млн упаковок. Спрос на антидепрессанты начал расти еще с марта 2022-го. Так, в первые дни марта того года продажи таких лекарств составили 577,6 тысячи упаковок на сумму 525,6 млн рублей. Этот показатель оказался в три раза выше в количественном выражении и вчетверо – в денежном по сравнению с предыдущим годом.

gxpnews