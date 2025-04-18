Трамп распорядился снизить цены на рецептурные лекарства

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий реформы в фарминдустрии. Он направлен на снижение цен на рецептурные лекарства и ускорение процедуры регистрации дженериков и биоаналогов. Решение американского лидера может устранить одну из главных претензий фармацевтической промышленности к закону со времен правления экс-главы государства Джо Байдена. По словам Трампа, так он поставил «американцев снова на первое место».

В частности, Трамп поручил Минздраву страны и Конгрессу пересмотреть Закон о снижении инфляции, принятый при Байдене, таким образом, чтобы американское правительство получило право устанавливать стоимость отдельных препаратов, покрываемых государственной страховой программой Medicare (охватывает 66 млн американцев, в основном в возрасте 65 лет и старше).

«Идея очевидна: исполнительная власть больше не будет просто так смотреть, как производители лекарств берут с пациентов в нашей стране больше, чем с пациентов в других странах, за одни и те же рецептурные препараты, зачастую сделанные в одном и том же месте», – говорится в указе.

Согласно действующему закону, стоимость лекарств в таблетках должна быть снижена через 7 лет с момента их регистрации Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), на инъекционные – через 11 лет. Такие временные рамки вынуждают производителей отдавать предпочтение одним лекарственным формам в ущерб другим, что негативно отражается на инновационном потенциале отрасли.

Кроме того, указ Трампа предусматривает задачу упростить процедуру регистрации дженериков и биоаналогов, которую возложили на FDA. Американский регулятор должен также увеличить объем импорта препаратов из Канады (с такой инициативой Трамп выступал еще во время первого президентского срока). На сегодняшний день только Флорида получила разрешение FDA на прямой импорт лекарств из Канады, хотя заявки подавали еще несколько штатов.

Распоряжение американского лидера также затронуло еще ряд недочетов в системе здравоохранения страны. Сейчас больницы в США получают значительные скидки на препараты благодаря своей покупательской способности: в среднем на 35% ниже, чем для Medicare. Указ Трампа обязует устранить этот разрыв. Кроме того, планируется привести к единообразию стоимость медицинских процедур во всех учреждениях страны.

Представители Big Pharma, в том числе MSD, Eli Lilly и Pfizer, встретились с Трампом в феврале 2025 года, чтобы добиться этих законодательных поправок. На встрече также присутствовал глава крупнейшей лоббистской организации индустрии PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America). Производители лекарств жаловались на условия переговорных полномочий Medicare, заявляя, что это подавит инновации. В частности, отрасль выступила против временных рамок для возможности переговоров по большинству лекарств.

Американские фармкомпании лоббировали пересмотреть закон о снижении цен на лекарства после возвращения Трампа к власти, стремясь увеличить срок, до истечения которого цены на препараты не подлежат обсуждению. Семь лоббистов и руководителей фармацевтических и биотехнологических компаний заявили СМИ, что добивались увеличения срока сохранения фиксированной стоимости лекарств на 4 года.

Масштабный указ, подписанный Трампом, появился на следующий день после того, как администрация президента США ввела так называемое расследование по ст. 232 Закона о расширении торговли в отношении импорта фармпродукции. Это может обеспечить правовую основу для введения пошлин, которые ранее анонсировал Трамп.

gxpnews