Суд: в России создали не имеющий аналогов препарат от рака

В России создали препарат от онкологии, аналогов которому в мире не существует. Такой вывод сделал Девятый арбитражный апелляционный суд, который рассматривал иск Минпромторга РФ к разработчику лекарств – компании «Лина М» (Королев). Препарат, получивший название «Афотид», позволяет лечить рак вне зависимости от стадии заболевания, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Спор между Минпромторгом и «Лина М» касался, в частности, расторжения с ответчиком госконтракта от 2014 года на сумму 150 млн рублей. Министерство требовало взыскать свыше 117 млн рублей неотработанного аванса и более 80 млн рублей процентов за пользование чужими деньгами. Согласно договору, компания должна была выполнить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Ведомство считает, что цель НИОКР не была достигнута, а результат работ, который имел бы потребительскую ценность для заказчика, отсутствует.

Однако суд постановил, что безопасность «Афотида» уже доказана, и препарат применяют для лечения онкозаболеваний на добровольцах. Клинические исследования с этим лекарством разрешили проводить в семи клинических центрах. Суд также отметил, что препарат «Лина М» позволяет лечить заболевания независимо от его стадии. Аналогов такого средства в мире еще нет.

«При рассмотрении апелляционной жалобы судом учтено, что в результате исполнения контракта разработан препарат, не имеющий аналогов в мире, позволяющий лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания», – говорится в постановлении суда.

В сентябре 2024 года главный онколог Минздрава РФ, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн сообщил, что в России начнется I фаза клинических испытаний вакцины против рака. Он отметил тогда, что доклинические исследования вакцины успешно завершены, а письмо с запросом на начало клинических испытаний направлено в Минздрав. Каприн также отметил, что пациенты, проходящие химиотерапию, не смогут участвовать в испытаниях до завершения лечения.

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