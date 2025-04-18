Фармбизнес раскритиковал идею продавать лекарства «Почтой России»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) разработало законопроект, который включает меры по поддержке и развитию «Почты России». Компании, в частности, предложили продавать безрецептурные лекарства в малонаселенных пунктах без лицензии и специальных условий хранения. Однако представители фармбизнеса эту идею не поддержали. Против проекта выступили и в Российской ассоциации аптечных сетей (РААС), и в СРО «Ассоциация независимых аптек», сообщил Forbes. По их мнению, новая норма может привести не только к нарушению правил конкуренции, но и представить опасность для здоровья граждан.

В руководстве РААС указали, что предложенные Минцифры поправки нарушают Конституцию и несколько федеральных законов. Так, согласно Конституции, в стране предусмотрена недопустимость экономической деятельности, которая направлена на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Сославшись на требования закона «О защите конкуренции», в РААС отметили, что органам власти запрещено устанавливать дискриминационные положения, создающие неравные условия для хозяйствующих субъектов.

Руководство ассоциации также указало, что инициатива министерства может нарушить закон № 323 «Об основах охраны здоровья граждан», согласно которому продажу лекарств должны осуществлять квалифицированные специалисты в сфере медицины и фармации. Директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова, в свою очередь, добавила, что в отделениях «Почты России» не работают квалифицированные фармацевты. Необходимо вести документацию, журналы температуры и влажности в помещениях, где отпускают препараты.

Она напомнила, что лицензию на фармацевтическую деятельность для аптеки получить непросто: для этого необходимо санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора, кроме того, само помещение должно соответствовать всем требованиям для хранения и отпуска лекарств.

В пресс-службе «Почты России» Forbes ответили, что предложенные меры ориентированы на клиентов. По словам представителей организации, продажа безрецептурных термостабильных лекарств в почтовых отделениях позволит жителям быстро получать помощь до визита к врачу. В Минцифры добавили, что ведомство предложило продавать безрецептурные лекарства с долгим сроком хранения без специальных условий. Поправки направлены на то, чтобы доступ к необходимым товарам получили жители отдаленных регионов.

В GxP News ранее выяснили, что против предложения Минцифры выступили не только профессиональные организации, считающие, что это право будет дискриминационным по отношению к аптекам, но и сами фармацевты, ответившие на вопросы в сообществе «Фарма РФ». 40% назвали это предложение провокацией, нацеленной на развал всей аптечной системы. Еще три четверти считает, что если эта инициатива реализуется, то навредит аптекам. «Почте России», чистый убыток которой в 2024 году составил 20,6 млрд рублей, это не поможет.

gxpnews