«  
  »

Рынок труда в аптечном ритейле в марте демонстрирует рост вакансий и зарплат

Рост зарплат зафиксирован у заведующих фармацевтическими складами и заместителей заведующих аптеками. К такому выводу пришли аналитики SuperJob.

Сервис SuperJob представил свежий анализ рынка труда в аптечном ритейле. Эксперты отмечают положительную динамику: рост вакансий и зарплат за последний год. Среди самых востребованных позиций  фармацевты, заведующие аптеками и провизоры.

В исследовании говорится, что за последний год число вакансий в сегменте «Медицина, фармацевтика» по России выросло на 4%, а резюме — на 15%. В Москве спрос на специалистов увеличился на 15%, а количество соискателей — на 12%.

Среди самых востребованных позиций по итогам марта лидируют фармацевты, заведующие аптеками и провизоры. При этом наибольший годовой прирост медианной зарплаты зафиксирован у заведующих фармацевтическими складами (+11%) и заместителей заведующих аптеками (+9%).

В Москве рыночная зарплата заведующего аптекой достигает 160 000 руб., а максимальное предложение — 270 000 руб. (на руки, после уплаты налогов, без учета бонусов, льгот и компенсаций). Заместители заведующих получают в среднем 120 000 руб. с ростом на 9% за год. Провизоры-технологи и фармацевты могут рассчитывать на 95 000 руб. с приростом 6%.

Москва, полный рабочий день

Позиция Рыночная заработная плата, Net (на руки, после уплаты налогов), fix (без учета бонусов, льгот и компенсаций), руб. в месяц Темп прироста средней рыночной заработной платы за год, %
средняя (медиана) максимальная
Заведующий аптекой 160000 270000 7
Заместитель заведующего аптекой 120000 180000 9
Провизор-технолог 95000 150000 6
Фармацевт 95000 150000 6

Данные: SuperJob
Фото: freepik.com

Мария Гордеева
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

18 апреля, 2025 | Просмотров: 30