Рынок труда в аптечном ритейле в марте демонстрирует рост вакансий и зарплат

Среди самых востребованных позиций по итогам марта лидируют фармацевты, заведующие аптеками и провизоры. При этом наибольший годовой прирост медианной зарплаты зафиксирован у заведующих фармацевтическими складами (+11%) и заместителей заведующих аптеками (+9%).

В Москве рыночная зарплата заведующего аптекой достигает 160 000 руб., а максимальное предложение — 270 000 руб. (на руки, после уплаты налогов, без учета бонусов, льгот и компенсаций). Заместители заведующих получают в среднем 120 000 руб. с ростом на 9% за год. Провизоры-технологи и фармацевты могут рассчитывать на 95 000 руб. с приростом 6%.

Москва, полный рабочий день

Позиция Рыночная заработная плата, Net (на руки, после уплаты налогов), fix (без учета бонусов, льгот и компенсаций), руб. в месяц Темп прироста средней рыночной заработной платы за год, % средняя (медиана) максимальная Заведующий аптекой 160000 270000 7 Заместитель заведующего аптекой 120000 180000 9 Провизор-технолог 95000 150000 6 Фармацевт 95000 150000 6

Данные: SuperJob

Фото: freepik.com

Мария Гордеева

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