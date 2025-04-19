Sanofi заключила третью за месяц сделку по препаратам от аутоиммунных заболеваний

Sanofi приобрела права на два биспецифических антитела у стартапа Earendil Labs, специализирующегося на создании препаратов с помощью ИИ. Общая стоимость сделки может составить 1,8 млрд долл. Это третье соглашение Sanofi по средствам от аутоиммунных заболеваний за последний месяц.

Sanofi заключила соглашение с американским биотехнологическим стартапом Earendil Labs о совместной разработке препаратов от аутоиммунных заболеваний. Об этом говорится в пресс-релизе.

Общая стоимость сделки может составить 1,8 млрд долл. Earendil получит 125 млн долл. авансом и еще 50 млн долл. после передачи глобальных прав на свои два биспецифических антитела. Остальную сумму Sanofi будет выплачивать поэтапно в зависимости от результатов клинических испытаний и успешности прохождения регуляторных процедур.

Они сосредоточат работу на двух экспериментальных лекарствах: HXN-1002, предназначенном для лечения язвенного колита и болезни Крона, и HXN-1003 — потенциальном средстве от колита и кожных воспалительных заболеваний. Earendil специализируется на применении искусственного интеллекта для ускоренного создания инновационных биологических препаратов.

Sanofi полностью пересматривает свой портфель препаратов, стремясь стать лидером фармацевтического рынка в области методов лечения заболеваний, связанных с иммунной системой. В марте французский производитель купил у Dren Bio права на антитело от В-клеточной неходжкинской лимфомы за 1,9 млрд долл., а в начале апреля инвестировал 480 млн долл. в препарат, разработанный Nurix Therapeutics для борьбы с иммуннопатологиями.

Фото: sanofi.com

Владимир Заболотских

pharmvestnik