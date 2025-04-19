С рынка исчез единственный зарегистрированный препарат на основе бария сульфата

Участники фармрынка столкнулись с дефицитом единственного зарегистрированного в России препарата на основе бария сульфата, который используется для проведения рентгеновских исследований ЖКТ и включен в Перечень ЖНВЛП. Производитель диагностического препарата «Фирма «Випс-Мед» временно приостановила его выпуск в связи с необходимостью лицензировать новую производственную площадку. Ориентировочно возобновить производство предприятие сможет к осени.
Участники рынка столкнулись с дефектурой диагностического препарата «Бар-ВИПС», который необходим при проведении рентгеновских исследований ЖКТ и не имеет аналогов. В своем письме «Фирма «Випс-Мед» проинформировала контрагентов о приостановке выпуска препарата в связи с необходимостью лицензировать новую производственную площадку. Документ имеется в распоряжении «ФВ», его подлинность подтвердил производитель. Ориентировочно производство будет возобновлено к сентябрю.
О приостановлении производства препарата на основе бария сульфата фирма «Випс-Мед» информировала в конце февраля. Это связано со сменой адреса производственной площадки и «прохождением процедуры лицензирования на новом месте осуществления деятельности», сказано в письме. Примерная дата возобновления выпуска — до 1 сентября 2025 года.
|Согласно данным AlphaRM, с начала 2025 года было объявлено 299 закупок «Бар-ВИПС», 143 из них не состоялись, заключен 91 контракт, по остальным процедуры не завершены. В 2023 году продажи (госзакупки + аптеки) препарата составили 59,3 тыс. упак. на 79,8 млн руб. В 2024 году продано 37,7 тыс. упак. на 63,9 млн руб. В первые два месяца 2025 года — 4,2 тыс. на 9,5 млн руб.
В 2022 году в Санкт-Петербурге три пациента погибли после проведения рентгена желудка. Для прохождения диагностической процедуры в клинике им дали выпить контрастное вещество — сульфат бария, писал «ФВ». Еще более 20 пациентам был причинен вред здоровью различной степени тяжести. Как позже выяснил Следственный комитет, в медицинском учреждении на протяжении длительного времени применяли контрафактный химический реактив сульфат бария вместо сертифицированного медицинского средства. Тогда же «Випс-Мед» опубликовал на своем сайте письмо, в котором говорилось, что в России только он выпускает препарат на основе бария сульфата.
«ФВ» направил Минздраву запрос, как в отсутствии препарата медицинские организации будут оказывать помощь пациентам. Также запрос с просьбой прокомментировать ситуацию отправлен в Минпромторг.
«Этот метод диагностики достаточно устаревший. Сейчас все выполняют гастроскопию. При этой процедуре пациенты ничего не пьют. Ее делают натощак, желудок должен быть полностью чистым, иначе эндоскопист ничего не увидит. Рентген могут применять, если есть какие-то противопоказания для гастроскопии», — отмечал в разговоре с «ФВ» хирург НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих Дмитрий Вышегородцев.
Тем не менее препарат входит в Перечень ЖНВЛП, в июле прошлого года на него была зарегистрирована цена в 5145,86 руб. за упаковку (порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 240 г — пакеты (40) — коробки картонные), а в октябре «Фирма «Випс-Мед» завершила строительство производственно-складского здания во Фрязино, в котором намерена была увеличить выпуск «Бар-ВИПС» до 200 тонн в год, сообщало Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Фото: 123rf.com
Екатерина Погонцева
Елена Калиновская
pharmvestnik