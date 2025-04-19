Арбитражный суд Москвы поддержал ФАС в споре с KRKA

Арбитражный суд Москвы встал на сторону ФАС в споре с фармкомпанией KRKA, подтвердив законность решения ведомства о нарушении антимонопольного законодательства. Служба установила, что компания, будучи единственным поставщиком препарата «Ко-Дальнева», необоснованно завысила цены.

Арбитражный суд Москвы встал на сторону Федеральной антимонопольной службы (ФАС), отказав в иске фармкомпании ООО «КРКА-РУС», следует из данных в картотеке арбитражных дел. Компания требовала признать незаконным решение ФАС о нарушении ею монопольного законодательства.

В апреле прошлого года ФАС возбудила антимонопольное дело против KRKA из-за нарушения Закона о защите конкуренции. Поводом для этого послужило установление высоких цен на препарат «Ко-Дальнева».

В декабре служба установила, что в 2022—2023 годах KRKA с препаратом «Ко-Дальнева» занимала доминирующее положение на рынке лекарственных препаратов с таким действующим веществом в соответствующих дозировках.

Речь идет о препарате с МНН амлодипин + индапамид + периндоприл, он применяется при повышенном артериальном давлении. Препарат не входит в Перечень ЖНВЛП. Препарат «Ко-Дальнева» не имеет аналогов. KRKA — единственный поставщик этого лекарства.

В 2023 году темпы роста прибыли компании KRKA значительно превысили рост расходов на производство, при этом состав продавцов и покупателей препарата, условия его обращения на товарном рынке почти не изменились. Таким образом, ООО «КРКА-РУС» необоснованно повысило отпускные цены на отдельные дозировки лекарственного препарата на 10—16%, посчитали в ФАС.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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