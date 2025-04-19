Росздравнадзор будет проверять медвузы на готовность к практической подготовке студентов

Минздрав предложил наделить Росздравнадзор новыми полномочиями. Согласно разработанному документу, служба начнет выдавать заключения о готовности медицинских и фармацевтических вузов и колледжей к практической подготовке студентов. В случае утверждения постановление вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Минздрав намерен внести изменения в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, утвержденное Постановлением Правительства РФ № 323 от 30.06.2004. Соответствующий проект постановления проходит общественное обсуждение до 30 апреля.

Документом предлагается наделить Росздравнадзор следующими полномочиями:

Выдача заключений о соответствии организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам медицинского и фармацевтического образования, требованиям к кадровому обеспечению и материально-технической базе для практической подготовки студентов.

кадровому обеспечению и материально-технической базе для практической подготовки студентов. Утверждение порядка ведения реестра таких заключений, включая форму выписок из реестра и состав предоставляемых сведений.

Ведение реестра заключений о соответствии образовательных организаций требованиям к практической подготовке студентов.

Реализация таких полномочий будет осуществляться в пределах установленной правительством предельной численности работников Росздравнадзора, а также предусмотренных на это бюджетных ассигнований.

В случае утверждения постановление вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Фото: 123rf.com



Дина Коблова

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