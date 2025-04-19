Роспотребнадзор начал проверку биодобавок для похудения «Молекула»

Роспотребнадзор запросил у «Известий» документы, подтверждающие наличие запрещенного сибутрамина в биодобавках для похудения «Молекула» и «Молекула плюс». Ранее экспертиза по заказу издания выявила в БАД психоактивное вещество, оборот которого в России запрещен.

оспотребнадзор потребовал у издания «Известия» предоставить все имеющиеся документы, которые могли бы подтвердить информацию об обнаружении вещества сибутрамина в биодобавках для похудения «Молекула» и «Молекула плюс», сообщили в пресс-службе ведомства.

Сибутрамин — сильнодействующий психогенный стимулятор, за незаконную торговлю которым предусмотрена уголовная ответственность.

В числе запрашиваемых доказательств достоверности информации Роспотребнадзор называет документы о наименовании юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, который осуществляет реализацию небезопасной продукции на территории России.

«Ситуация на контроле Роспотребнадзора», — заключили в службе.

Ранее издание опубликовало собственное расследование о составе БАД, ставших популярными после рекламы в социальных сетях. Журналисты провели контрольную закупку биодобавки и отнесли препарат «Молекула плюс» в лабораторию экспертам проекта ассоциации «Антиконтрафакт» «Не рискуй. Проверь!». Исследование показало, что в БАД содержится наркотическое вещество.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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