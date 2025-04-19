Отменена регистрация 23 препаратов

Препарат Анданте (залеплон) от «Гедеон Рихтер» применяется при тяжелых нарушениях сна, бессоннице. Регистрация отменена у средства в виде капсул в дозировках 5 и 10 мг, тематическое заявление направила в Минздрав компания-производитель. В России зарегистрирован один аналог средства – Соната Адамед от польской «Адамед Фарма». Другим средством от «Гедеон Рихтер», регистрацию которого отозвали, выступает Флуконазол (флуконазол) в форме субстанции-порошка, применяемый для лечения грибковых инфекций. В РФ зарегистрировано порядка 55 аналогов препарата, в том числе от «Промомед» и «Гротекс». Кроме того, регудостоверение не отозвано у другого препарата от «Гедеон Рихтер» с таким же действующим веществом под ТН Микосист в виде капсул.

Регистрация отменена у лекарства «Таблетки от кашля» (термопсиса ланцетного трава + [натрия гидрокарбонат]) от «Алвилс». Заявление об отмене регудостоверения также подал сам держатель. В России существуют аналоги средства, производимые компаниями «Микфетин», «Южфарм», «Дальхимфарм» и другими операторами.

Акримекс (этилметилгидроксипиридина сукцинат) от «Химфарм» используется для лечения последствий черепно-мозговых травм, энцефалопатии различного генеза, при тревожных расстройствах, ишемической болезни сердца в составе комплексной терапии. Лекарство, регистрация которого отозвана, производится в виде раствора для внутривенного и внутримышечного введения в дозировке 50 мг/мл. Заявление на отмену регистрации направила сама компания «Химфарм». Среди зарегистрированных в России аналогов – препараты от «Аспектус фарма», «Лекфармы» и «Фармамеда».

Препарат Левокарнитин (левокарнитин) от «Эвалар» используется для повышения работоспособности и выносливости при интенсивных физических и психоэмоциональных нагрузках. Регистрация отозвана у средства в форме субстанции-порошка. Бортезомиб (бортезомиб) от «Биокада» применяется при множественных миеломах. У обоих средств есть зарегистрированные в России аналоги.

Регистрация также отозвана у вакцин Антиген (моновакцина) вируса гриппа подтипа А(H3N2) и Антиген (моновакцина) вируса гриппа типа B от Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. Действующее вещество вакцин не указано, аналогов в Государственном реестре лекарственных средств не зарегистрировано.

С 6 по 12 марта 2025 года Минздрав отменил или приостановил госрегистрацию 42 препаратов. Держателем регудостоверений на большинство из них была словенская фармкомпания «Сандоз». Кроме того, регуляторы отозвали регистрацию у препаратов от «Акрихина», «Джонсон & Джонсон», «Микрогена» и других фармпроизводителей. В числе таких лекарств – противоопухолевые, противоэпилептические средства, глазные капли, препараты для лечения мигрени, обезболивающие и другие.