Выручка «Фармасинтеза» выросла на 35% в 2024 году

Группа компаний «Фармасинтез» объявила финансовые итоги 2024 года. В прошлом году компания увеличила консолидированную выручку по РСБУ на 35% по сравнению с 2023 годом, до 50,1 млрд рублей. Прибыль до вычета процентов к уплате, налогов и амортизации (EBITDA) за прошлый год составила 8,7 млрд рублей, сообщил «Интерфакс» в пресс-службе группы.

По словам президента ГК «Фармасинтез» Викрама Пуния, в 2024 году компания зарегистрировала и вывела на рынок 25 новых препаратов. В 2025 году компания ожидает регистрацию и планирует вывести на рынок еще три новых лекарства собственной разработки. Компания также планирует завершить строительство и запустить три новых завода в Москве, Калужской области и Иркутске, а также модернизировать и запустить новые цеха в Уссурийске, Тюмени и Братске.

«Основные цели на 2025 год включают масштабную работу по трансферу технологий фармацевтических субстанций и обучению персонала в этой области. „Фармасинтез” продолжит развивать направление разработки инновационных лекарственных препаратов и откроет новый R&D центр для разработки медицинского оборудования», — добавили в компании.

Ранее сообщалось, что ГК «Фармасинтез» получила статус резидента ОЭЗ «Технополис „Москва“». Этот статус открывает новые возможности для развития и укрепления позиций на рынке фармацевтической промышленности.

«Фармасинтез» — российская фармацевтическая компания, занимающаяся разработкой и производством лекарственных препаратов. Ее производственные мощности представлены пятью заводами, расположенными в Уссурийске, Иркутске, Братске, Тюмени и Санкт-Петербурге. Головная компания ГК расположена в Иркутске — АО «Фармасинтез». В портфеле компании — препараты для терапии диабета, туберкулеза, гепатита, ВИЧ-инфекции, хронической почечной недостаточности и COVID-19. Годовой объем выпускаемой продукции превышает 100 млн упаковок.

gxpnews