Акции Eli Lilly взлетели на фоне сообщений об успехе препарата для похудения

Экспериментальный препарат орфорглипрон в таблетках от американской фармкомпании Eli Lilly в ходе исследования продемонстрировал способность к снижению массы тела и уровня глюкозы в крови у пациентов с сахарным диабетом. Эффект оказался сопоставим с популярным «Оземпиком» от датской Novo Nordisk. Производитель заявил, что планирует зарегистрировать препарат уже к концу 2025 года. После сообщений об успехе лекарства акции Eli Lilly подскочили на 14,3%, пишет Bloomberg. Акции Novo, котирующиеся на американской бирже, напротив, упали на 7% в ходе внутридневных торгов 17 апреля.

Компания Eli Lilly опубликовала результаты III фазы испытаний своего перорального препарата для снижения веса, которые «продемонстрировали статистически значимые результаты эффективности и профиль безопасности, соответствующий инъекционным препаратам на основе ГПП-1». При этом таблетки оказались проще в применении и дешевле в производстве, чем инъекционные аналоги. Однако испытание не финальное. Это лишь часть серии исследований, которые Lilly проводит в области лечения диабета, ожирения и сопутствующих состояний, таких как апноэ во сне.

Согласно базе данных клинических испытаний, основное исследование по ожирению завершится не раньше июля. Его результаты станут одними из самых ожидаемых в текущем году. По словам CEO Дэйва Рикса, препарат может выйти на рынок уже в начале 2026 года.

Eli Lilly и Novo Nordisk столкнулись со стремительным ростом мирового спроса на свои инновационные ЛП для снижения веса. Оба препарата имеют один и тот же основной ингредиент. «Вегови» и «Мунджаро» относятся к классу ГПП-1-агонистов: они замедляют пищеварение и снижают аппетит.

Ранее стало известно, что Eli Lilly зафиксировала рост годовой выручки на 32%, до $45 млрд. Ключевым драйвером роста стал препарат от диабета 2-го типа «Мунджаро» (тирзепатид), продажи которого увеличились на 124% и достигли $11,5 млрд, что составляет почти четверть общего дохода компании. На 2025 год компания прогнозирует дальнейший рост выручки до $61 млрд и планирует увеличить производство агонистов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) в 1,6 раза.

gxpnews