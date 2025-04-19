Минпромторг призвал не переоценивать препарат от рака компании «Лина М»

Препарат против онкологических заболеваний «Афотид» от компании «Лина М» (Королев) находится на I фазе клинических исследований. Пока рано делать окончательные выводы о его эффективности и безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга. Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд, рассматривавший иск министерства к разработчику лекарств, в своем решении отметил, что препарат «Лина М» позволяет лечить заболевания независимо от его стадии, а аналогов такого средства в мире еще нет.

«Препарат ООО „Лина М“ проходит только I фазу клинических исследований из трех предусмотренных законодательством России. Таким образом, давать заключение об эффективности и безопасности лекарственного препарата на данном этапе как минимум преждевременно», – заявили в пресс-службе министерства.

В ведомстве добавили, что такое заключение также не входит и не может входить в предмет рассмотрения судом.

Разработка препарата идет в соответствии с госконтрактом, заключенным с компанией «Лина М» в 2014 году. В Минпромторге заявили, что целью проекта был трансфер технологии зарубежного препарата белково-векторной доставки, а работы необходимо было выполнить в 2017 году. Однако проект до сих пор не завершили.

В 2024 году Арбитражный суд Москвы постановил расторгнуть контракт и вернуть часть бюджетных средств. В Минпромторге напомнили, что препараты используют в медпрактике, когда их клинические исследования завершены, а также после регистрации в госреестре. Министерство требовало взыскать с «Лина М» свыше 117 млн рублей неотработанного аванса и более 80 млн рублей процентов за пользование чужими деньгами.

Однако Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы пришел к выводу, что препарат «Лина М» от онкологии не имеет аналогов в мире. В решении суда отмечается, что разработку уже применяют для лечения онкозаболеваний на добровольцах, ее безопасность доказана, а клинические исследования разрешено проводить в семи клинических центрах.

gxpnews