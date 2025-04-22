Большинство компаний в сфере медицины и фармацевтики жалуются на кадровый дефицит

Согласно опросу Get experts, 78% сотрудников компаний в сфере медицины и фармацевтики получили зарплатную прибавку в 2024 году. Текучесть кадров выросла в 40% организаций. Востребованными сотрудниками стали медицинские представители, директора по продажам и менеджеры по доступу препаратов.

Консалтинговая компания Get experts поделилась результатами исследования о трендах в сфере медицины и фармацевтики в 2024 году, а также ожиданиях на 2025 год. В опросе поучаствовали 3348 респондентов, среди которых — наемные сотрудники, руководители, топ-менеджеры и другие представители компаний-работодателей из разных регионов России.

Рынок труда в отрасли в 2024 году остался кандидатским: об усложнении поиска релевантных кандидатов и их найма заявили 57% работодателей. Около трети (35%) представителей компаний утверждают, что для них ничего существенно не изменилось, 5% затруднились дать оценку ситуации и только для 3% респондентов набирать персонал стало легче. Более половины (54%) работодателей в прошлом году сохранили численность своего персонала. В 30% компаний штат вырос, в 14% — сократился. Еще в 2% компаний наем был заморожен. Говоря о планах на 2025 год, 44% работодателей сообщили о намерении увеличить наем.

О росте уровня текучести кадров сообщили 40% компаний, о его снижении — 34%. Согласно исследованию, в 21% случаев текучесть осталась прежней. Чтобы удержать персонал, работодатели запускают для сотрудников программы, направленные на улучшение их физического, психического и эмоционального состояния, инвестируют в дополнительное обучение, предоставляют возможность работы по гибкому графику или в гибридном формате. В некоторых случаях работодатели готовы рассматривать как инструмент удержания повышение зарплаты (речь идет как правило о не более чем 3–5%).

Доходы большинства сотрудников компаний отрасли в 2024 году выросли (78%), в 17% случаев остались на прежнем уровне и только в 3% сократились. Еще 2% работодателей не раскрыли данные о динамике доходов своих работников. В основном уровень роста доходов сотрудников составил 5–10% — об этом сообщили 73% работодателей, поднявших зарплаты. В 25% компаний доход вырос на 11–20% и в 2% — на 21% и более.

О планах по сокращению зарплат в 2025 году не сообщил ни один работодатель.

В двух третях (65%) компаний будут увеличивать доходы своих работников, в 22% — сохранят их на прежнем уровне, и 13% респондентов затруднились с ответом. Предполагаемый уровень увеличения зарплат в 2025 году 71% представителей компаний обозначили как 5–10%, 22% — как 11–20%, и 5% говорят, что у их сотрудников доход вырастет более чем на 20%. Не смогли назвать приблизительные цифры 2% участников опроса.

Наиболее востребованными специалистами, согласно исследованию, являются:

медицинские представители;

региональные менеджеры;

директора по продажам;

менеджеры по работе с ключевыми клиентами;

коммерческие менеджеры;

менеджеры по доступу препаратов на рынок.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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