Минздрав обновил перечень профессиональных заболеваний для фармотрасли

Минздрав утвердил новый перечень профессиональных заболеваний. Он включает опасные факторы, характерные для фармацевтической отрасли: солнечное и ионизирующее излучение, контакт с формальдегидом и другими веществами. Документ вступит в силу с 1 сентября.

Министерство здравоохранения утвердило новый перечень профессиональных заболеваний. Приказ № 141н от 21.03.2025 «Об утверждении перечня профессиональных заболеваний» опубликован на портале правовой информации.

Заболевания в перечне разделены по опасным производственным факторам, которые характерны в том числе для фармработников и производства лекарств. Один из таких факторов — солнечное излучение, которое может вызывать базально-клеточный рак, плоскоклеточный рак и меланому. Также опасным является ионизирующее излучение, последствием которого могут стать лучевая болезнь, острый радиационный дерматит и другие заболевания.

К опасным факторам также относится взаимодействие со следующими веществами:

бис (хлорметиловый) эфир;

1,3-бутадиен;

формальдегид и другие.

Утратившим силу признается приказ № 417н от 27.04.2012, которым был утвержден прошлый перечень профессиональных заболеваний. В пояснительной записке к проекту нового приказа было указано, что положения действующего перечня частично устарели, в частности, в условиях современного развития медицины. Новый перечень должны были утвердить до 1 марта 2025 года.

Приказ № 141н вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik