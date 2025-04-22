ФАС выдала предупреждение фармкомпании «Свикс Хэлскеа»

ФАС вынесла предупреждение фармкомпании «Свикс Хэлскеа» из-за необоснованных требований к дистрибьютору «Фарм-Трэйд». Ведомство потребовало исключить дискриминационные условия и пересмотреть отказ в поставке лекарств для поставщика. В случае неисполнения предписания в течение 60 дней служба возбудит антимонопольное дело.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение фармацевтической компании ООО «Свикс Хэлскеа» (дочерняя компания Swixx BioPharma — партнера Bristol-Myers Squibb (BMS) в Центральной и Восточной Европе), об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

В службе напомнили, что компания занимает доминирующее положение на рынке реализации лекарственных препаратов «Опдиво» (ниволумаб), «Ервой» (ипилимумаб), «Оренсия» (абатацепт) и «Эмплисити» (элотузумаб).