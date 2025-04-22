Минздрав приостановил действие РУ восьми препаратов фармкомпании «Джодас Экспоим»

Минздрав приостановил действие РУ нескольких препаратов подмосковной фармкомпании «Джодас Экспоим», включая антибиотики амоксициллин+[сульбактам] и эртапенем. Это сделано в связи с недостоверными данными и документами, содержащимися в регдосье, указано в письмах регулятора.

Минздрав приостановил действие регистрационных удостоверений (РУ) восьми препаратов ООО «Джодас Экспоим» (Московская область) в связи с недостоверными данными и документами, содержащимися в регдосье. Запрет действует с даты издания приказа (18 апреля) до предоставления сведений о возможности возобновления действия регудостоверений. Соответствующие письма опубликованы в ГРЛС.

Речь идет о следующих препаратах: