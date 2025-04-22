Регулятор обновит оценку налоговых расходов при ввозе незарегистрированных лекарств

Документ подготовлен в соответствии с постановлениями Правительства РФ, регламентирующими работу Минздрава и Правила формирования перечня налоговых расходов РФ. Приказ начнет действовать сразу после утверждения.

Оценка эффективности налогового расхода включает в себя анализ его целесообразности и результативности. Критериями целесообразности Минздрав предлагает считать соответствие налогового расхода цели госпрограммы «Развитие здравоохранения» и востребованность льгот. Ее нужно учитывать исходя из соотношения численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков за пятилетний период. Оценку востребованности регулятор сможет проводить отдельно по каждой льготе с помощью специальной формулы.

Для проведения оценки бюджетной эффективности налогового расхода, как указано в проекте приказа, может использоваться сравнительный анализ результативности предоставления льготы и применения альтернативных механизмов достижения цели госпрограммы, включающий сравнение объемов расходов федбюджета при применении таких механизмов. Альтернативным механизмом для проведения оценки предлагается считать предоставление субсидии плательщикам налогов, для которых предусмотрена налоговая льгота.

При определении соответствия налогового расхода цели госпрограммы регулятору следует исходить из того, что расход «имеет косвенное влияние на сохранение здоровья населения страны», а именно – увеличение ожидаемой продолжительности жизни, снижение смертности и уровня инвалидизации населения, профилактику заболеваний, а также повышение качества и доступности медпомощи, включая вакцинацию и лекобеспечение.

В документе уточняется, что налоговые расходы из-за освобождения от уплаты НДС и ввозной таможенной пошлины снижают стоимость лекарственных средств, что приводит к достижению целей госпрограммы.

Как говорится в проекте приказа, по результатам оценки эффективности налогового расхода Минздраву необходимо сформулировать и направить в Минфин выводы, которые бы включали данные о достижении целевых характеристик налогового расхода, о его вкладе в достижение целей госпрограммы и о наличии (отсутствии) более выгодных для федбюджета альтернативных механизмов достижения целей госпрограммы. Выводы должны ясно отражать эффективность или неэффективность налогового расхода.

Согласно проекту приказа, в результате оценки эффективности Минздрав будет формировать в виде отчета рекомендации о необходимости сохранения, уточнения или отмены налоговой льготы, обуславливающей налоговый расход. Документ также необходимо направлять в Минфин.

В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий госфонд «Круг добра» от уплаты НДС при ввозе незарегистрированных лекарств для обеспечения подопечных. Он вступил в силу 1 июля 2023 года. Зарегистрированные препараты для нужд фонда закупает подведомственное Минздраву ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан».