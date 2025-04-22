Российские дженерики вытеснили с рынка два американских препарата

Министерство здравоохранения России отменило в середине апреля регистрационные удостоверения (РУ) на ряд препаратов. В их числе оказались два средства для лечения рака крови, в том числе «Ревлимид» (леналидомид) и «Имновид» (помалидомид). Права на них принадлежат американской фармкомпании Bristol-Myers Squibb, которая ушла с российского рынка. Препараты, которые были ранее самыми продаваемыми в сегменте госзакупок, уступили место российским дженерикам. Это стало основной причиной для отзыва американской стороной РУ на препараты, пишет Forbes.

«Ревлимид» на основе леналидомида продавали в России с 2009 года. Его использовали для терапии пациентов с множественной миеломой, тлеющей миелой и миелодиспластическим синдромом. «Имновид» на основе помалидомида завозили с 2015 года для лечения множественной миеломы, а также при терапии саркомы Капоши. Согласно данным сайта госзакупок, последняя заявка с упоминанием «Ревлимида» датируется январем 2024 года, «Имновид» в последний раз закупали летом 2021 года.

В аналитической компании DSM Group отметили, что вместо них начали приобретать препараты от российских компаний, в том числе «Фарм-Синтеза», Biocad, «Фармстандарта», «Верофарма». В 2024 году госучреждения России закупили 69,3 тысячи пачек дженериков на основе леналидомида и 13,2 тысячи упаковок медикаментов с помалидомидом на 2,6 млрд и 1,9 млрд рублей соответственно.

Американская BMS, которой принадлежат права на «Ревлимид» и «Имновид», стала одной из немногих западных фармкомпаний, которая объявила об уходе с российского рынка из-за начала специальной военной операции на Украине. В 2022 году она передала управление своим бизнесом в стране швейцарской Swixx Healthcare AG. Российская «дочка» последней — «Свикс Хелскеа» — подала заявления об отзыве лицензий на оба средства. Производство медикаментов было локализовано на площадках в Курсе и Уфе.

По информации «Коммерсанта», «Ревлимид» был одним из самых дорогих и продаваемых препаратов в мире. Однако начал терять позиции на российском рынке. По итогам серии аукционов в России в мае 2022 года его не стали закупать из-за участия в торгах из-за отечественных производителей. При этом цена аукционов оказалась в 2-2,5 раза ниже всех предшествующих.

О том, что Минздрав России отменил РУ на «Ревлимид» и «Имновид», стало известно 17 апреля. Тогда сообщалось, что регистрацию всех препаратов отменили на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний – держателей удостоверений.

gxpnews