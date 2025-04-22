В 2026 в российскую фармпромышленность вложат 77 млрд рублей

В 2026 году объем инвестиций в российскую фармацевтическую промышленность достигнет 77 млрд рублей, что на 9,5% больше, чем в 2025 году. Рост вложений связан с активной реализацией новых проектов. При этом большинство из них финансируются отечественными компаниями, тогда как иностранное участие остается ограниченным, пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитическую компанию OKS Labs by Okkam.

С 2024 по 2028 год в отрасли планируется реализовать 156 проектов на общую сумму свыше 300 млрд рублей. Однако лишь девять из них (на 32 млрд рублей) инициированы зарубежными инвесторами. Лидером среди иностранных игроков стала Индия, на которую приходится более половины всех заявленных вложений. Например, индийская Cadila Pharmaceuticals совместно с РФПИ инвестирует 10 млрд рублей в строительство комплекса по производству инъекционных препаратов. Еще один проект – завод в Мурманской области от Safecon Lifesciences и Anicare Bio Science – оценивается в 9 млрд рублей.

Западные фармкомпании, такие как MSD, Pfizer, AbbVie и Sanofi, после 2022 года заморозили новые инвестиции в России. Некоторые игроки, например MSD, полностью свернули производство. Тем не менее, интерес к российскому рынку сохраняют швейцарские и китайские инвесторы. Так, швейцарская Octapharma совместно с «Фармимэксом» строит завод по производству препаратов из плазмы крови, а китайская компания «Северный океан» планирует к 2026 году запустить в Подмосковье производство гепарина натрия.

Основная нагрузка ложится на российские компании. Крупнейший проект – завод «Россиум био» в Москве с инвестициями 45 млрд рублей. «Фармасинтез» вложит более 30 млрд рублей в предприятия в Санкт-Петербурге, Калужской области и Набережных Челнах. «Р-фарм» реализует проект в Петербурге на 8,7 млрд рублей, а «Петровакс фарм» готовится к запуску производства субстанций и генно-инженерных препаратов с бюджетом 2 млрд рублей.

Однако после 2026 года аналитики прогнозируют спад инвестиционной активности – к 2028 году объем вложений может сократиться до 35 млрд рублей. Одной из причин называют высокую ключевую ставку, затрудняющую доступ к кредитным ресурсам. Как отмечает гендиректор «Биннофарм групп» Рустем Муратов, длительные сроки окупаемости в фармацевтике делают заемное финансирование малопривлекательным. Большинство компаний вынуждены вкладывать собственную прибыль, хотя некоторым, как «Промомеду» и «Озон фармацевтике», удалось привлечь средства через IPO.

Несмотря на вызовы, объем российского фармрынка в 2024 году вырос на 10%, достигнув 2,85 трлн рублей. Это создает основу для краткосрочного роста инвестиций, но, по мнению экспертов, пик активности в отрасли уже позади – он пришелся на 2010-е годы.

gxpnews