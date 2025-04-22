Gilead: Комбинация Trodelvy-Keytruda эффективна при лечении агрессивного типа РМЖ

Американская компания Gilead Sciences сообщила о достижении положительных результатов в исследовании III фазы, где оценивалась комбинация препарата Trodelvy (сакитузумаб-говитекан) с иммунной терапией Keytruda (пембролизумаб, MSD — фирменное наименование компании Merck & Co. Inc. за пределами США и Канады) при лечении метастатического трижды негативного рака молочной железы (TNBC) у ранее не лечившихся пациенток, опухоли которых экспрессируют PD-L1, пишет агенство Reuters.

Комбинированная терапия показала статистически и клинически значимое улучшение показателя выживаемости без прогрессирования заболевания (PFS) по сравнению со стандартной схемой: химиотерапия плюс пембролизумаб. В исследовании участвовали 443 пациентки, и, как отметил главный медицинский директор Gilead Дитмар Бергер, продолжительность контроля заболевания у большинства пациентов достигала 5–7 месяцев. Также зафиксирована тенденция к улучшению общей выживаемости (OS), однако для окончательных выводов потребуются более длительные наблюдения.

Trodelvy — конъюгат антитела с цитотоксическим агентом, направленный на избирательную доставку химиопрепарата к опухолевым клеткам, что потенциально снижает системную токсичность по сравнению с традиционной химиотерапией.

Компания планирует представить полные данные исследования на одной из предстоящих медицинских конференций, а также начать обсуждение с регуляторными органами по вопросу возможного расширения показаний.

По данным Gilead, профиль безопасности комбинации Trodelvy и Keytruda соответствует ранее известному при раздельном применении этих препаратов. При этом в инструкции к Trodelvy сохраняется предупреждение о риске нейтропении и тяжелой диареи.

Trodelvy уже одобрен в США для лечения ранее получавших терапию пациентов с распространённым TNBC, а также для пациентов с метастатическим раком молочной железы с положительным рецепторным статусом (HR+) и отрицательным HER2-статусом.

gxpnews