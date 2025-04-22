Центр лекобеспечения закупит препарат для терапии нейробластомы на 188,5 млн руб

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил прием заявок на участие в аукционах на поставку четырех препаратов для фонда «Круг добра», пишет «ФВ». Общая стоимость закупки препарата динутуксимаба бета («Карзиба») составит 188,5 млн рублей.
Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в аукционах на поставку для подопечных фонда «Круг добра» препаратов:
- аталурен для пациентов с миодистрофией Дюшенна — Беккера;
- селексипаг для пациентов с легочной артериальной гипертензией;
- динутуксимаб бета для терапии нейробластомы;
- себелипаза альфа для пациентов с дефицитом лизосомной кислой липазы.
Один из препаратов — «Карзиба» (МНН динутуксимаб бета) в апреле включен в перечень препаратов, которые закупаются по «резервному» механизму, для терапии детей с нейробластомой и саркомой костей и мягких тканей. Как писал «ФВ», это обусловлено тем, что 40% пациентов с нейробластомой — дети из группы высокого риска, которым нужен быстрый доступ к препарату.