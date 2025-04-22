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Центр лекобеспечения закупит препарат для терапии нейробластомы на 188,5 млн руб

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил прием заявок на участие в аукционах на поставку четырех препаратов для фонда «Круг добра», пишет «ФВ». Общая стоимость закупки препарата динутуксимаба бета («Карзиба») составит 188,5 млн рублей.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в аукционах на поставку для подопечных фонда «Круг добра» препаратов:

  • аталурен для пациентов с миодистрофией Дюшенна — Беккера;
  • селексипаг для пациентов с легочной артериальной гипертензией;
  • динутуксимаб бета для терапии нейробластомы;
  • себелипаза альфа для пациентов с дефицитом лизосомной кислой липазы.

Один из препаратов — «Карзиба» (МНН динутуксимаб бета) в апреле включен в перечень препаратов, которые закупаются по «резервному» механизму, для терапии детей с нейробластомой и саркомой костей и мягких тканей. Как писал «ФВ», это обусловлено тем, что 40% пациентов с нейробластомой — дети из группы высокого риска, которым нужен быстрый доступ к препарату.

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Цена контракта, руб. Окончание подачи заявок
1 Аталурен, порошок для приема внутрь, 125 мг 1 155 г лекарственной формы 25 813,37 29 814 442,35 23.04.2025
2 Аталурен, порошок для приема внутрь, 250 мг 3 900 г лекарственной формы 25 813,31 100 671 909,00 25.04.2025
3 Селексипагтаблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мкг 6 780 табл. (шт.) 3 292,02 22 319 895,60 23.04.2025
4 Динутуксимаб бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 4,5 мг/мл 922,50 мл 204 411,90 188 569 977,75 23.04.2025
5 Себелипаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл 380 мл 46 021,58 17 488 200,40 28.04.2025

gxpnews

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22 апреля, 2025 | Просмотров: 19