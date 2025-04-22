Минздрав зарегистрировал первый российский препарат с сапроптерином

Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировал первый российский препарат на основе сапроптерина — синтетического кофактора, применяемого в терапии фенилкетонурии (ФКУ). Разработка принадлежит компании «ПСК Фарма» (ГК «Рус Биофарм»). Препарат, входящий в список ЖНВЛП, получил название «Сапроптерин ПСК» и будет выпускаться в форме таблеток по 100 мг, сообщила GxP News пресс-служба организации. По данным производителя, выпуск препарата организован на производственной площадке в г. Дубна в соответствии с требованиями GMP.

Фенилкетонурия встречается примерно у одного из 10 тысяч новорожденных. Это наследственное генетическое заболевание, связанное с нарушением обмена аминокислоты фенилаланина. Из-за мутации гена организм не способен перерабатывать данную аминокислоту, что приводит к накоплению токсичных продуктов обмена веществ.

Сапроптерин — синтетический аналог аналог природного кофактора, который участвует в превращении фенилаланина в тирозин. Сапроптерин препятствует патологическому накоплению в крови фенилаланина и его метаболитов, что помогает снизить риски развития серьезных сопутствующих последствий.

Генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро подчеркнула: «В 2024 году объем рынка России по государственным закупкам сапроптерина составил 3200 упаковок».

gxpnews