ФАС выдала предупреждение «дочке» Swixx BioPharma

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение дочерней организации Swixx BioPharma – «Свикс Хэлскеа», занимающейся продажей и дистрибуцией лекарств и медицинских изделий международных компаний. «Свикс Хэлскеа» занимает доминирующее положение на рынке реализации препаратов «Ервой», «Опдиво», «Эмплисити» и «Оренсия». Ведомство усмотрело в действиях компании признаки возможного нарушения антимонопольного законодательства, следует из сообщения службы.

В частности, ФАС выявила в коммерческой политике компании «экономически и технологически не обоснованные требования к выручке потенциального делового партнера и его опыту участия в госзакупках». Так, в федеральную службу поступило обращение от ООО «Фарм-Трэйд» по вопросу необоснованного отказа «Свикс Хэлскеа» от заключения договора поставки ряда препаратов.

Служба предупредила «дочку» Swixx BioPharma, что нужно исключить указанные пункты из документа и на недискриминационных условиях повторно рассмотреть решение по заявке «Фарм-Трэйд». Компании дали 60 дней на исполнение предписания. В противном случае ФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

15 апреля проверки провели в АО «Центр внедрения „Протек“», АО «Фармстандарт», ООО «Примафарм». Сотрудники ведомства осматривали офисы, расположенные в Москве и Московской области. В ходе мероприятий они собирали интересующую регулятора информацию. 17 апреля стало известно, что сотрудники ФАС пришли с проверками еще в четыре компании: АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», ООО «Эдвансд Трейдинг», ООО «Орфарм», а также ООО «Медфарм».

gxpnews