В России увеличили ежемесячный норматив на лекарства для льготников

Правительство России утвердило постановление, предусматривающее новый показатель ежемесячного норматива затрат на лекарства, медицинские изделия и специальное лечебное питание для льготников. В 2025 году его увеличили на 115 рублей, до 1326,4 рубля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В 2024 году норматив был установлен на уровне 1211,3 рубля.

«Установить в 2025 году норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи ‎по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, в размере 1326,4 рубля», – следует из документа.

Это позволит произвести пересчет объема финансовых средств, направляемых бюджетам субъектов РФ в целях финансового обеспечения расходов предоставления соцпомощи. Действие постановления будет распространяться ‎на правоотношения, которые возникли с 1 февраля 2025 года.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» предложили предоставлять субсидии на покупку лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших гражданам, чьи расходы на их покупку превышают 10% от совокупного дохода от трудовой, предпринимательской и другой деятельности.

gxpnews