Какое будущее у инъекционной косметологии в России

Объем рынка инъекционной косметологии растет – все больше людей прибегает к «уколам красоты». В 2024 году в России было проведено 8,7 млн таких процедур, а по итогам 2025-го их число может вырасти на 15-20%, прогнозируют аналитики. При этом до половины инъекций все еще проводят полулегально. Что ждет эту сферу в будущем, изучала редакция GxP News.

Новый драйвер

Согласно данным ежегодного национального исследования, проведенного консалтинговой компанией «Право на здоровье», в 2024 году рынок косметологических инъекционных услуг вырос на 34%, достигнув 8,7 млн процедур. Это в три раза превышает показатель 2023 года (10%). В финансовом плане рынок превысил 92 млрд рублей, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом. Аналитики учитывали наиболее популярные у россиян косметологические процедуры: ботулинотерапию, контурную пластику и биоревитализацию.

Наибольший вклад в рост показал сегмент биоревитализации: число процедур увеличилось на 46%, до 3,8 млн. В денежном выражении доля этой процедуры составляет больше трети от всех – 38 млрд рублей. В то время как ботулинотерапия и контурная пластика показали значительно меньшую динамику, спрос на биоревитализацию устойчиво растет третий год подряд, говорят эксперты. Если до 2022 года пациенты чаще выбирали процедуры с моментальным эффектом, то теперь внимание все чаще переключается на профилактику старения и улучшение качества кожи.

Примечательно и то, что в 2024 году одним из главных трендов и ключевым драйвером развития эстетической медицины в России стали косметологические инъекционные продукты на основе коллагена. Стремительный рост интереса к этим препаратам обозначил трансформацию рынка. Так, по словам генерального директора «Биннофарм Групп» Рустема Муратова, в России и во всем мире наблюдается феномен «усталости от гиалуроновой кислоты».

«Косметологи ищут инновационные решения, и стремительный рост популярности коллагеновых инъекций стал ответом на этот запрос. Мы представлены в этом сегменте брендом Collost. Сейчас продукт занимает больше 50% сферы инъекционной косметологии. Это может говорить о высокой востребованности отечественных разработок в отрасли», – отметил Муратов.

По данным компании, спрос на инъекционные продукты с коллагеном вырос на 75%, достигнув почти 2,7 млрд рублей, тогда как весь рынок биоревитализантов увеличился лишь на 11%. Как отметила врач-дерматолог, косметолог Светлана Данилова, популярность этого сегмента заключается в том, что такие препараты дают не только мгновенный эффект, но и помогают в восстановлении и предотвращении возрастных изменений. Это делает их особенно привлекательными на фоне традиционных биоревитализантов, считает она.

По прогнозам экспертов, в 2025-2026 годах российский рынок инъекционной косметологии будет расти на 15-20% ежегодно. По данным Zion Market Research, среднегодовые темпы роста по всему миру до 2030 года составят 4,5% ежегодно. Ожидается, что к концу десятилетия его мировой объем достигнет $72,33 млрд.

Незаконный оборот

Однако вместе с ростом рынка косметологических и инъекционных процедур повышается и опасность нарваться на некачественный препарат. Сегодня до половины инъекционных препаратов, применяемых в популярных категориях эстетической медицины, не зарегистрированы Росздравнадзором. Такие данные приводят аналитики «Права на здоровье». По информации компании, каждый год на рынке фиксируется все больше не зарегистрированных в России, контрафактных и поддельных лекарственных препаратов и медицинских изделий.

К примеру, если в 2022-2023 годах в сфере инъекционной косметологии использовалось семь незарегистрированных ботулотоксинов, то в 2024-м их число выросло до 13. Среди них такие препараты, как Refinex, Hutox, Meditoxin, NeuroBloc, Zerotox. Из 127 обращавшихся на рынке в 2024 году филлеров только 69% имеют регистрационное удостоверение медицинского изделия Росздравнадзора. В сегменте биоревитализантов эта доля составляет 53% (всего 133 бренда), отмечают эксперты.

О проблеме известно и властям. Вопрос контрафакта поднимали в ходе круглого стола в поддержку российских производителей лекарственных препаратов и медицинских изделий для инъекционной косметологии, который состоялся 16 апреля в РИА Новости. Как отметила заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, государство видит необходимость «обеления» рынка медизделий в целом и инъекционной косметологии в частности.

«Сейчас проводится эксперимент по маркировке филлеров и косметических нитей, он завершится 31 августа 2025 года. Инициатива по маркировке данной группы была разработана Минпромторгом России совместно с Росздравнадзором и предприятиями-производителями, которые сталкиваются со значительной долей серого импорта, а также ввозом незарегистрированных изделий из зарубежных стран», – подчеркнула она.

По словам замминистра, механизм маркировки позволит повысить прозрачность рынка, сделать более безопасной индустрию красоты и в конечном счете внесет свой вклад в обращение на рынке качественных, эффективных и безопасных медизделий, в том числе российского производства.

По словам главного внештатного специалиста ‒ пластического хирурга Минздрава России и Департамента здравоохранения города Москвы Натальи Мантуровой, отечественные компании сегодня разрабатывают передовую продукцию, не уступающую зарубежным аналогам.

«Вопреки распространенному мнению, отечественные производители выпускают не только аналоги зарубежных препаратов. Практически каждая российская компания в области инъекционной косметологии имеет собственные научно-технические разработки. И исследуются они ничуть не менее тщательно, чем продукция зарубежных игроков», – говорит Мантурова.

Согласно требованиям Росздравнадзора, мониторинг безопасности новых медицинских изделий ведется в течение 3 лет после регистрации, уточнила эксперт. По ее словам, сегодня все ведущие российские производители препаратов активно участвуют в пострегистрационных клинических исследованиях, расширяя доказательную базу своих продуктов.

gxpnews