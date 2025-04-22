«Ригла» приобрела аптечную сеть «Алия»

Самарской области — 118 аптек,

Оренбургской области — 17,

Татарстане — 11,

Башкортостане — 9,

Ульяновской области — 7,

Саратовской области — 5,

Пензенской области — 4,

Тюменской области — 3.

Аптечная сеть «Алия», по данным AlphaRM за январь-февраль 2025 года, вошла в пятерку крупнейших в Самарской области с долей рынка чуть более 7%, в целом по России ее доля составила 0,21%. Среднемесячная выручка на точку за тот же период – 2,35 млн руб.

Бренд «Алия» развивается в Поволжье с 2002 года. С учетом новых точек «Ригла» сейчас насчитывает 5 938 аптек в 75 регионах.

«Свершившаяся сделка – отправная точка в освоении новых для компании «Ригла» регионов развития, а также качественного наращивания присутствия в субъектах РФ. Во флагманской для сети «Алия» Самарской области мы планируем увеличить долю рынка с текущих 2,8% до 10%», – отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Борис Попов. — Уверен, что сформировавшиеся корпоративные практики и профессионализм команды сети «Алия» в синергии с опытом и технологичностью крупнейшего федерального игрока фармритейла позволят продолжить поступательное совместное развитие с опорой на экономическую эффективность и высокие стандарты клиентского сервиса».

Фото: пресс-служба «Риглы»

Ольга Коберник

pharmvestnik