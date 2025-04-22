ФАС снизила цену на первый российский биоаналог «Стелары»

ФАС снизила стоимость отечественного биоаналога устекинумаба — «Стилейкин» от «Генериум» — на четверть по сравнению с оригинальным препаратом «Стелара». Лекарство применяется для лечения псориаза, артрита и воспалительных заболеваний кишечника.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) снизила цену на первый отечественный биоаналог с МНН устекинумаб (ТН «Стилейкин») производства компании «Генериум», сообщили в пресс-службе ФАС.

Цена за один шприц (0,5 мл в дозировке 45 мг/0,5 мл и 1 мл в дозировке 90 мг/1,0 мл) раствора для подкожного введения снижена на 25% относительно стоимости аналогичных упаковок референтного препарата «Стелара» производства американской компании Johnson & Johnson.