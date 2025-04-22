С начала года кассы заблокировали продажу 5,3 млн упаковок БАД из-за нарушений

С начала 2025 года в России заблокирована продажа 5,3 млн упак. биодобавок благодаря введению маркировки. Из них 1,2 млн — из-за подозрений в фальсификации, сообщили в ЦРПТ.

Кассы заблокировали продажу 5,3 млн биологически активных добавок с января 2025 года, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

У 2 млн товаров обнаружили нарушения со стороны работы производителей, 1,7 млн товаров заблокировали из-за попытки повторных продаж, 1,2 млн единиц продукции заподозрили в фальсификате.