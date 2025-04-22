Eli Lilly обгоняет Novo Nordisk на рынке препаратов для лечения диабета и ожирения

BMO Capital Markets понизил инвестиционную оценку акций Novo Nordisk с «превосходит рынок» до «на уровне рынка», рекомендуя инвесторам сохранять имеющиеся бумаги, но не приобретать новые. Эксперты отметили превосходство портфеля препаратов американской Eli Lilly над продукцией датского конкурента, прогнозируя дальнейшее вытеснение лекарств Novo Nordisk с рынка США.

Аналитический центр BMO Capital Markets понизил оценку доходности акций Novo Nordisk со статуса «превосходит рынок» до «на уровне рынка». Информацию из отчета представил портал Fierce Pharma.

Это фактическая рекомендация инвесторам сохранить уже приобретенные бумаги датской фармацевтической компании, но воздержаться от покупки новых. Эксперты BMO также отметили превосходство портфеля препаратов Eli Lilly над продукцией Novo Nordisk.

Оба производителя лидируют по рыночной капитализации среди американских и европейских представителей фарминдустрии в основном благодаря продажам препаратов от диабета и ожирения: около 735 млрд долл. у Eli Lilly и 285 млрд долл. у Novo Nordisk. Примечательно, что биржевая оценка Eli Lilly почти вдвое выше, даже чем у Johnson & Johnson (примерно 379 млрд долл.).

Американский фармгигант продолжает наращивать темпы роста, а датский — их снижает, следует из сообщения. В прошлом году компании отчитались об увеличении выручки на 32 и 26% соответственно. В 2025 году прогнозируется усиление этого разрыва: Eli Lilly планирует заработать на 32% больше, чем в 2024 году, тогда как у Novo Nordisk более скромные ожидания — в диапазоне от 16 и 24%.

В BMO считают, что препараты Mounjaro и Zepbound (tirzepatide) будут вытеснять «Оземпик» и Wegovy (семаглутид) на рынке США. Аналитики подчеркивают, что Novo Nordisk первой зарегистрировала свои разработки в FDA, начав продажи раньше. Однако полученное преимущество постепенно сходит на нет.

По мнению специалистов, на это могли повлиять проблемы с поставками препаратов Novo Nordisk, из-за чего врачи все чаще стали отдавать предпочтение продукции конкурента, назначая лечение.

Ситуация может накалиться еще сильнее после того, как Eli Lilly на днях опубликовала результаты III фазы клинических испытаний своего перорального препарата orforglipron. Принимая его раз в день на протяжении 40 недель, участники смогли похудеть в среднем на 4,7—7,9%. При максимальной дозировке пациенты в среднем потеряли 7,3 кг от исходных 90,2 кг. Для сравнения: у пациентов с изначальной массой тела в 96,9 кг, которым делали инъекции «Оземпика», среднее снижение веса составило 4,7 кг.

Кроме того, упоминается еще один экспериментальный инъекционный препарат Eli Lilly от ожирения — retatrutide с тройным механизмом действия. В ходе II фазы испытаний пациенты потеряли рекордные 24% веса за 48 недель. При этом tirzepatide показал результат в 22,5% за 72 недели, а семаглутид — в 14,9% за 68 недель.

BMO — это крупная финансовая организация с активами на 1 трлн долл. Она специализируется на инвестиционной банковской деятельности и выпускает аналитические отчеты, отражающие перспективы доходности акций, их динамику и рекомендуемые ценовые ориентиры. Выделяются три категории ценных бумаг: «превосходит рынок» (outperform) — их доходность оценивается выше среднерыночных показателей, «cоответствует рынку» (market perform) — если они прогнозируемо идут в унисон с динамикой рынка, «настоятельно рекомендуется к покупке» (strong-buy) — наиболее перспективные инвестиции.

Фото: freepik

Владимир Заболотских

pharmvestnik