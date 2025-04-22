Roche инвестирует $50 млрд в США из-за угрозы тарифов Трампа

Швейцарская компания Roche заявила, что в течение следующих 5 лет инвестирует $50 млрд в производство в США, создав более 12 000 новых рабочих мест. Такие меры продиктованы опасениями, вызванными возможным введением пошлин на швейцарский фармацевтический импорт американским лидером Дональдом Трампом. Инвестиции позволят расширить производственные и распределительные центры компании в Кентукки, Индиане, Нью-Джерси и Калифорнии.

Генеральный директор фармгиганта Томас Шинекер заявил, что инвестиции подчеркивают приверженность компании США, где на 24 предприятиях компании работают 25 000 человек. В частности, планируется создать около 6500 рабочих мест на строительстве и 1000 рабочих мест на новых и расширенных объектах.

Как только мощности предприятий выйдут на полную мощность, Roche намерена экспортировать из США больше лекарств, чем импортировать. США являются важнейшим рынком для компании, которая в 2024 году обеспечила там почти 48% своих продаж за счет средств Xolair (от астмы и пищевой аллергии) и Ocrevus (от рассеянного склероза).

Roche сообщила о своих инвестиционных планах после «Дня освобождения», который устроил Трамп. Президент США ввел базовые пошлины в размере 10% почти на весь импорт страны и установил различные ответные торговые штрафы для многих стран с высоким торговым дефицитом. Тогда импорт фармацевтических препаратов был освобожден от взаимных пошлин. Однако с тех пор его администрация не раз указывала, что фармсектор, который ранее никогда в прошлом не подпадал под действие подобных мер, не избежит этой участи.

Roche — не единственная швейцарская фармкомпания, которая готовится к реализации масштабного плана по расширению своего присутствия в США. Ранее Novartis сообщила, что в течение следующих 5 лет она планирует потратить $23 млрд на строительство и расширение 10 объектов в США. В начале февраля 2025 года об инвестициях в США объявила также Eli Lilly, а также Johnson & Johnson. О возможности переноса производства с зарубежных площадок на свои заводы в Штаты сообщили также Pfizer и Novo Nordisk.

gxpnews