Треть субъектов РФ не закупают вакцины от вируса папилломы человека

Аналитики рынка госзакупок выявили, что Москва и Челябинская область демонстрируют наибольшую активность в профилактике вируса папилломы человека (ВПЧ). Эти два региона обеспечивают более 50% всех закупок вакцин против ВПЧ, способных предотвращать развитие рака шейки матки. При этом треть российских субъектов вообще не приобретает такие препараты, а остальные заказывают их в минимальных количествах. Статистика показала прямую зависимость между низким уровнем вакцинации и высокой заболеваемостью в регионах, пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект анализа государственных закупок «Тендерскоп».

Специалисты проекта провели комплексное исследование обеспечения российских регионов вакцинами против ВПЧ. Они проанализировали данные о закупках препаратов «Церварикс» и «Гардасил» государственными медицинскими учреждениями с 2014 по начало 2025 года в рамках законодательства о госзакупках.

Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), с 2014 года в ней зафиксировано 713 контрактов на поставку 1,28 млн доз вакцин против ВПЧ на общую сумму около 10 млрд руб. Однако эти закупки «крайне неравномерно» распределены по регионам. Самые большие объемы зафиксировали с регионах, которые реализуют масштабные программы иммунизации. Лидером с огромным отрывом стала Москва, где вакцинацию от ВПЧ включили в региональный календарь прививок. За исследуемый аналитиками период в столице потратили на вакцины против ВПЧ около 4,4 млрд рублей (почти половина общего объема закупок в стране).

Второе место (почти 19%) у Челябинской области, на третьем месте оказалась Свердловская область, которая закупила 5% от общего объема. При этом, как оказалось, треть регионов России вакцину вообще не закупают. Эксперты не обнаружили данные о таких контрактах в ЕИС в Тыве, Адыгее и Дагестане. В ряде регионов закупки носят «разовый несущественный характер», например, в Бурятии, которая с 2014 года потратила на эти цели около 20 млн рублей. Забайкальский край за все время приобрел всего 12 доз вакцины за 56 тысяч рублей.

Исследователи также зафиксировали самые плохие показатели распространенности рака шейки матки в регионах с самыми низкими закупками вакцин. Средний стандартизованный показатель заболеваемости в России составляет около 13 случаев на 100 тысяч женщин. В Бурятии он достигает 44,34 случая на 100 тысяч, в Тыве — 39,64 на 100 тысяч. Самый низкий показатель заболеваемости зафиксировали в Москве (6,8 случая на 100 тысяч). Впрочем, аналитики не исключают, что эффект от вакцинации станет очевиден спустя годы.

Вирус папилломы человека представляет собой одну из наиболее распространенных инфекций, передающихся преимущественно половым путем, а также при тесном кожном контакте. Подавляющее большинство сексуально активного населения сталкивается с этим вирусом. Хотя иммунная система обычно побеждает инфекцию, существует около 150 штаммов ВПЧ, 14 из которых обладают онкогенными свойствами. Особую опасность представляют штаммы 16 и 18, ответственные за 70% случаев рака шейки матки — четвертого по распространенности онкологического заболевания среди женщин, ежегодно уносящего около 350 тысяч жизней по всему миру. Современная медицина предлагает эффективный способ профилактики — вакцинацию, оптимальную для возраста 9-13 лет, но рекомендуемую вплоть до 45 лет.

В то время как 147 стран уже включили вакцинацию против ВПЧ в свои национальные календари прививок, Россия планирует сделать этот шаг только в 2026 году, что сделает процедуру бесплатной и доступной для всех граждан. На сегодняшний день уровень вакцинации полностью зависит от решений региональных властей.

gxpnews