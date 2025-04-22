СМИ сообщили о нехватке популярных средств от аллергии в московских аптеках

Московские аптеки столкнулись с дефицитом популярных препаратов «Аллергодил» и «Кромогексал», которые применяют в виде назальных и глазных капель для облегчения симптомов аллергии. Покупатели пожаловались, что приобрести их невозможно даже онлайн. Однако эксперты не считают нехватку средств критичной, поскольку на рынке есть эффективные аналоги, пишет BFM.

Журналисты радиостанции опросили крупные аптечные сети, подтвердив отсутствие этих лекарств в Москве и области. Они выяснили, что фармацевты предлагают покупателям альтернативу в виде сосудосуживающих препаратов, например «Виброцил». Кроме того, им предлагают приобрести «Кромицил», который содержит аналогичное активное вещество – кромоглициевую кислоту.

Опрошенные радиостанцией специалисты связали повышенный спрос на «Аллергодил» и «Кромогексал» с началом цветения растений. Кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Надежда Логина пояснила, что симптоматическая терапия требует профессионального подхода. По ее словам, сезонная аллергия хорошо поддается лечению, если вовремя начать терапию. При этом для лечения аллергии достаточно альтернативных средств.

Елена Бобрикова из Московского научно-практического центра аллергологии и иммунологии добавила, что «Аллергодил» не является препаратом последнего поколения. Его эффект уступает более современным аналогам. В качестве замены «Кромогексалу» она также рекомендовала препараты «Лекролин» или «Опатанол», которые существуют на рынке около 20 лет.

Согласно прогнозам экспертов, через 5 лет половина населения Земли будет страдать от тех или иных симптомов аллергии, распространенность которой растет на фоне плохой экологии и приема все большего числа медикаментов. О том, как сейчас борются с аллергией в России и какие методики ее предотвращения могут появиться в будущем, читайте в интервью GxP News с директором бизнес-юнита «Безрецептурные препараты и БАД» компании «ЭГИС» Анастасией Ерохиной.

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