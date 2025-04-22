ФАС: цена на первый в РФ биоаналог для лечения псориаза снижена на 25%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что согласовала цену на препарат «Стилейкин» (устекинумаб) от российской компании «Генериум». Его стоимость будет ниже на 25%, чем у референтного лекарства «Стелара» от Janssen (входит в группу фармацевтических компаний Johnson & Johnson). Средство предназначено для лечения бляшечного псориаза и псориатического артрита у детей и взрослых. В пресс-службе ведомства отметили, что согласование цены на новый дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал.

«Согласованная ФАС цена за один шприц раствора для подкожного введения на 25% ниже стоимости аналогичных упаковок референтного лекарственного препарата „Стелара“ иностранного производства», – сообщили в ФАС, добавив, что в медорганизациях его должны предоставлять в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Устекинумаб – это человеческий иммуноглобулин IgG1k, моноклональное антитело к интерлейкинам ИЛ-12 и ИЛ-23, полученное с помощью технологии рекомбинантной ДНК. Препарат имеет несколько показаний к применению: бляшечный псориаз, псориатический артрит у детей и взрослых, болезнь Крона, язвенный колит. В России пациенты получают его по программе льготного лекарственного обеспечения.

О том, что «Генериум» получил регистрационное удостоверение на препарат «Стилейкин», стало известно в начале марта 2025 года. В компании тогда отметили, что их средство является первым зарегистрированным в РФ биоаналогом устекинумаба. Лекарственная форма – раствор для подкожного введения.