ЦРПТ: на российских кассах заблокировали 5,3 млн БАД

С начала 2025 года на кассах заблокировали продажу 5,3 млн биологически активных добавок (БАД). При этом наибольший объем блокировок (1,7 млн товаров) пришелся на попытку повторных продаж, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«В топ-3 также вошли БАД, которые заподозрили в фальсификате (1,2 млн продукции), а у 2 млн товаров найдены нарушения со стороны работы производителей», – сообщили изданию в ЦРПТ.

Разрешительный режим начали внедрять на кассах постепенно – с 1 апреля 2024 года. Он подразумевает запрет на продажу немаркированных товаров, основываясь на данных из государственной информационной системы «Честный знак». Сейчас его применяют к 14 товарным группам.

В конце 2024 года в России по требованию Роспотребнадзора в России заблокировали около 6 млн опасных БАД, в которые включены литий, мелатонин и симетикон. Наибольшее количество контрафактной продукции выявили среди биологически активных добавок.

Вместе с тем СМИ писали, что рецептурные гормональные препараты, а также препараты с сильнодействующими фармсубстанциями, которые фактически можно было бы рассматривать как незарегистрированные лекарства, регулярно встречаются на интернет-площадках, например Wildberries и Ozon. Так, например, «Известия» писали, что в препаратах для похудения «Молекула» и «Молекула плюс» обнаружили сибутрамин – наркотическое вещество, которое входит в список запрещенных веществ в РФ.

На этом фоне Минпромторг России разработал ряд изменений в правила маркировки, направленных на расширение номенклатуры маркируемых биологически активных добавок к пище.

gxpnews