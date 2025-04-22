Фармацевты не прививались

Прошло 5 лет и полтора месяца с тех пор, как в мире была объявлена пандемия коронавируса. Она длилась 1150 дней. Причиной окончания стало изменение в молекулярной структуре S-белка вируса COVID-19, что сделало вирус менее опасным. Но конец изоляции приблизило создание вакцин. Сам процесс вакцинации носил отчасти принудительный характер, но, как показал опрос, проведенный в сообществе «Фарма РФ», участники его в основном продолжали работать в обычном режиме, а половина прививаться так и не стала.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. В городах массово объявили изоляцию, улицы буквально опустели. «Самоизоляция» не распространилась не только на врачей, которых совершенно заслуженно считают героями, но и на фармацевтов: от ученых, которые создавали вакцины и лекарства, до тех, кто работал в аптеках, где вероятность заразиться была очень высока.

Больше половины (53%) опрошенных фармацевтов верят, что пандемия была создана искусственно, треть (34%) считает, что это результат утечки вируса из лаборатории.

Сам же период пандемии 34% опрошенных в сообществе «Фарма РФ» воспринимают как «тяжелый период потерь и испытаний», столько же ‒ как «неприятный период тотальных ограничений». Чуть меньшее количество ‒ 29% ‒ определяют это время как «необычное» и «жизненный опыт».

75% респондентов работали как всегда, не уходя на удаленку, при этом 29% переболели коронавирусной инфекцией средней тяжести, 33% ‒ легко, а 15% ‒ тяжело. Интересно, что пятая часть респондентов (22%) не болела вообще.

Еще одной проблемой пандемии, помимо собственно болезни и социальных ограничений, стала проблема ‒ прививаться или нет. Вакцинация имела добровольно-принудительный характер: с одной стороны, проводилась активная кампания по разъяснению необходимости сделать прививку, с другой ‒ сделанная прививка давала возможность получить некоторые социальные свободы, включая возможность выйти на работу.

Казалось бы, фармацевты в силу профессиональной специфики должны были быть среди тех, кто активно вакцинировался, но это не так. 38% опрошенных не делали прививку от COVID-19, 12% сделали один укол (вакцина была двухкомпонентной), то есть половина респондентов сообщества «Фарма РФ» не были вакцинированы, притом что 75% продолжали ходить на работу.

13% респондентов объясняют отказ от вакцинации тем, что переболели, 16% ‒ не видели необходимости в этом, а 9% опрошенных оказались антиваксерами. Даже спустя 5 лет респонденты сохраняют ту же риторику, что была в ходу в самом начале кампании по вакцинации: «Не готова прививаться слабо проверенной вакциной с сомнительной эффективностью», «Это не вакцины, а генно-модифицированные препараты, все привитые стали ГМО по сути, книги надо было по иммунологии и генетике читать, а не спать на лекциях, недоучки всегда опасны не только для себя, но и для окружающих, поскольку мнят себя спецами, не понимая сути», «Я не лох менять себе ДНК жижей неизвестного происхождения», «Я не подопытный кролик, не буду прививаться незарегистрированной, не прошедшей клинические испытания вакциной».

Методология: опрос проходил в сообществе «Фарма РФ» с 24 марта по 7 апреля 2025 года. В нем принял участие 321 человек.