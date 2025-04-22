К 2030 году доля дженериков в денежном выражении достигнет 67%

Аналитическое агентство DSM Group и «Озон Фармацевтика» представили совместное исследование «Драйверы роста фармрынка», посвященное ключевым трендам фармацевтической отрасли в России. Согласно результатам исследования, дженерики становятся основным источником роста фарминдустрии в России.

Ключевые выводы исследования:

Рынок сохраняет положительную динамику в деньгах, несмотря на снижение в упаковках. В 2024 году объем рынка лекарственных препаратов увеличился на 10% в денежном выражении. Ожидается сохранение сопоставимого темпа роста вплоть до 2030 года. При этом в натуральном выражении наблюдается снижение потребления (-3% в 2024 году), что связано с переходом к более дорогим и крупноформатным упаковкам.

Аптечный ритейл и онлайн-аптеки остаются основными источниками роста. Коммерческий сегмент растет на 9–10% в год, преимущественно за счет потребления за собственные средства населения и инфляции. Дополнительный вклад вносит развитие онлайн-продаж, которые растут опережающими темпами:

CAGR онлайн-канала за 2019–2024 годы составил 35,6%, тогда как у офлайн-продаж — 7,9%. Онлайн обеспечивает рост емкости рынка за счет ассортимента, ценовой прозрачности и доступности в отдаленных регионах.

Рецептурные препараты формируют основу рынка, занимая 70% от общего объема продаж. Рост поддерживается госзакупками, ростом продолжительности жизни и естественным старением населения, а также профилактическими программами выявления заболеваний. Доля безрецептурных лекарственных средств сокращается на фоне снижения сезонной заболеваемости.

Дженерики становятся ключевым драйвером рынка. В 2024 году темпы роста дженериков (+12,4%) превысили показатели оригинальных препаратов (+5,9%). Согласно прогнозу, эта тенденция сохранится и к 2030 году доля дженериков в денежном выражении достигнет 67%. Рост обеспечивается за счет небрендированных и локализованных лекарств, в том числе в рамках политики импортозамещения. Уже в 2025 году отечественные препараты могут занять более 60% рынка дженериков в денежном выражении.

Биотехнологии становятся одним из приоритетов отрасли. Рынок биотехнологических препаратов вырастет в 2,1 раза с 2024 по 2030 год. При этом ключевым драйвером роста станут биосимиляры (2), чья доля увеличится с 44% в 2024 году до 60% к 2030 году. При этом онкология лидирует среди терапевтических направлений, занимая 56% рынка биотехнологических препаратов.

Полная версия исследования доступна по ссылке.

Исследование также позволило дать объективную оценку положению Группы «Озон Фармацевтика» на фармацевтическом рынке по итогам 2024 года. Согласно анализу DSM Group, компания:

Входит в тройку ведущих отечественных производителей дженериков в денежном и натуральном выражении:

• заняла 1-место среди отечественных дженерических компаний на аптечном рынке;

• заняла 1-е место среди отечественных производителей небрендированных дженериков в денежном выражении;

• заняла 1-е место в сегменте рецептурных препаратов по объему продаж в натуральном и 2-е место в денежном выражении;

• входит в топ-3 по продажам дженериков в денежном выражении по сегменту жизненно важных лекарственных препаратов.

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