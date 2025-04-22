Gilead заявляет об эффективности Trodelvy и Китруды при раке молочной железы

Как сообщает компания Gilead Sciences, в ходе исследования III фазы препарат Trodelvy в комбинации с иммунотерапевтическим препаратом Китруда от MSD способствовал значительному замедлению прогрессирования рака молочной железы.

Комбинацию Trodelvy и Китруды сравнивали со стандартным лечением первой линии — химиотерапией в сочетании с Китрудой. В исследовании принимали участие 443 женщины, которые ранее не получали лечение. У них был диагностирован прогрессирующий трижды негативный рак молочной железы с экспрессией PD-L1. Данный белок является мишенью ингибиторов контрольных точек, к которым относится препарат Китруда.

Дитмар Бергер, главный специалист Gilead по медицинским вопросам, заявил, что в рамках исследования комбинации Trodelvy и Китруды отмечена тенденцию к повышению показателей общей выживаемости, однако для подтверждения полученных результатов необходимо более длительное наблюдение за пациентами.

Полученные данные являются «статистически и клинически значимыми». По словам Бергера, «данное исследование позволит изменить стандарты оказания медицинской помощи».

remedium