В России утвердили перечень запрещенных к контрабанде патогенных биоагентов

Правительство утвердило перечень патогенных биологических агентов, за незаконное обращение и контрабанду которых введена уголовная ответственность. В список вошли вирусы, бактерии, грибы, токсины и генетически модифицированные микроорганизмы — всего более 250 наименований.

Правительство утвердило перечень патогенных биологических агентов (ПБА), за нарушение правил обращения и контрабанду которых ранее была введена уголовная ответственность. Распоряжение № 944-р от 18.04.2025 было опубликовано на портале правовой информации.

В списке вошли патогены шести категорий:

вирусы (природные, усовершенствованные или модифицированные вирусы в виде выделенных живых культур, а также материалы, включая живые, инфицированные этими культурами) — 118 пунктов;

бактерии, в том числе хламидии, риккетсии, микоплазмы (природные, усовершенствованные или модифицированные бактерии в виде выделенных живых культур, а также материалы, включая живые, инфицированные этими культурами) — 45 пунктов;

грибы (природные, усовершенствованные или модифицированные грибы в виде выделенных живых культур, а также материалы, включая живые, инфицированные этими культурами) — 15 пунктов;

патогенные биологические агенты неустановленного систематического положения (Unconventional agents) — 10 пунктов;

токсины и субъединицы токсинов — 66 пунктов;

генетически измененные микроорганизмы и генетические элементы — 2 пункта.

Закон, которым устанавливается уголовная ответственность за контрабанду и нарушение правил безопасности при работе с ПБА и токсинами, президент подписал в октябре 2024 года. Максимальное наказание для контрабандистов — до 12 лет лишения свободы, а для нарушителей правил обращения — до 8 лет лишения свободы.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik