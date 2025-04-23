«Биннофарм Групп» увеличила выручку на 13% в 2024 году

«Биннофарм Групп» отчиталась о финансовых результатах за 2024 год и поделилась целями на 2025 год. Чистая выручка компании достигла 36,7 млрд рублей (+12,9%), операционная прибыль составила 6,2 млрд рублей (+53,9%). Производственные мощности компании выпустили 363 млн упаковок лекарств.

Фармкомпания «Биннофарм Групп» поделилась финансовыми результатами за 2024 год, они подготовлены в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Чистая выручка компании в прошлом году выросла на 12,9%: с 32,5 млрд руб. в 2023 году до 36,7 млрд руб. в 2024 году (+4,2 млрд руб.). Операционная прибыль увеличилась на 53,9% (+2,2 млрд руб.), достигнув отметки в 6,2 млрд руб. против 4 млрд руб. годом ранее.

Скорректированная EBITDA (аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) составила 9,6 млрд руб. Чистый долг на конец периода — 19,8 млрд рублей.

Производственные площадки компании в прошлом году выпустили до 363 млн упаковок лекарств. При этом в марте прошлого года компания отчиталась о выпуске 371 упаковки препаратов. Суммарный объем аптечных продаж препаратов и БАД в 2024 году превысил 48 млрд руб.

«Цель на 2025 год — снижение кредитной нагрузки, эффективное использование ресурсов, завершение масштабных инвестиционных проектов и дальнейшая экспансия на международные рынки при безусловном сохранении высоких стандартов качества производимых нами препаратов», — заявил финансовый директор «Биннофарм Групп» Хафиз Гафуров.

В январе — марте 2025 года компания разместила четвертый выпуск облигаций серии 001Р и второй выпуск облигаций серии 001P-05 на общую сумму 10 млрд руб. Средства от размещения направили на рефинансирование текущей задолженности и реализацию стратегических проектов.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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