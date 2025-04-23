Регулятор пересмотрит коды медизделий для освобождения от НДС

Поправки планируется внести в постановление Правительства РФ № 1042, регламентирующее освобождение медизделий от уплаты НДС при их ввозе и реализации. В частности, в позиции «зондирующие инструменты» добавится новый код ОКПД2 «Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые», в позиции «медоборудование для функциональной диагностики» внесут дополнительный код 26.60.12.140 – «Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения».

В позицию «приборы и аппараты для лечения» внесут код ОКДП2 «Имплантаты для экзопротезирования, фиксирующие системы ортопедические».

В случае линз в перечень льгот внесут готовые и полуготовые изделия для корригирующих очков, а в разделе технических средств реабилитации в позиции «одежда для реабилитации инвалидов» уточнят применение кодов. В частности, из этой позиции исключат компрессионные чулочно-носочные изделия ‎с распределенным давлением – например, чулки для пациентов с варикозным расширением вен.

Поправки в случае их утверждения вступят в силу в течение одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.

В июле 2020 года Правительство РФ обязало Минздрав, Минпромторг и Федеральную таможенную службу ежегодно пересматривать перечень медицинских изделий, освобожденных или не облагающихся НДС, в срок до 15 февраля проводя анализ применения перечня, а затем при необходимости вносить в Кабинет министров предложение о его корректировке.

В марте 2025 года правительство отозвало из Госдумы законопроект о поправках в Налоговый кодекс, дающий право производителям российских медизделий компенсировать налог на добавленную стоимость на комплектующие при производстве медтехники. Новелла призвана уравнять положение российских и иностранных вендоров, которые могли возвращать НДС на изделия, ввозимые в Россию. Документ внесен в Госдуму осенью 2023 года и рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом нижней палаты парламента.