«Промомед» работает над следующим поколением аналога «Оземпика» в таблетках

Российская биофармацевтическая компания «Промомед» работает над созданием следующего поколения отечественного препарата от ожирения и сахарного диабета в форме таблеток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Ранее в аналитической компании DSM Group сообщили, что коммерческие продажи аналогов препарата «Оземпик» (семаглутид) выросли в России более чем в три раза в 2024 году и составили 8,8 млрд рублей.

«Мы работаем над разными формами выпуска новейших препаратов для лечения ожирения и диабета: и таблетками и пролонгированными инъекциями», — сообщили в «Промомеде».

По данным DSM Group, коммерческие продажи аналогов препарата «Оземпик» выросли в России более чем в три раза в 2024 году. Такая популярность обусловлена массовыми случаями ожирения среди населения. Эксперты прогнозируют снижение органического роста в дальнейшем в связи с насыщением рынка, однако производители продолжают разрабатывать новые средства снижения веса.

Мировой рынок препаратов для борьбы с лишним весом очень привлекателен для фармкомпаний. По подсчетам аналитиков IQVIA, с 2020 по 2024 год их продажи увеличились в 10 раз. В 2024-м объем мирового рынка препаратов от ожирения, а также от сахарного диабета 2-го типа составил $41 млрд. Более половины продаж пришлось на «Оземпик», «Рибельсус» и «Вегови».

Ранее Eli Lilly сообщила об успешном испытании своего экспериментального препарата от ожирения орфорглипрон, не требующего инъекций. В компании отметили, что препарат успешно прошел фазу испытаний и показал результаты, которые сопоставимы с инъекционными аналогами. Средство оказалось более удобным для приема пациентами, а также более простым и дешевым в транспортировке и хранении.

Эксперты отметили, что результаты испытаний Eli Lilly еще сильнее усилили давление на Novo: с начала 2025 года капитализация датской компании упала на треть. Данные от американской компании могут изменить рынок препаратов для похудения на основе GLP-1 (глюкагоноподобный пептид-1) и повысить планку для препаратов, которые принимают как перорально, так и с помощью инъекций.

gxpnews