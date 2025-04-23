В России снизился спрос на лекарства от аллергии впервые за два года

Аптечные сети в январе — марте реализовали по всей стране 20 млн упаковок антигистаминных препаратов, которые применяют при аллергии. Это на 2,4% меньше аналогичного показателя прошлого года. Для сравнения, в I квартале 2024 года натуральные продажи антигистаминных средств в фармрознице выросли на 9,9% год к году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group. Это первое снижение спроса на противоаллергические средства за последние два года. Эксперты не исключают, что снижение продаж связано с нестабильной погодой.

Начало 2025 года нарушило привычную тенденцию — обычно в этот сезон фармацевтический рынок фиксирует рост продаж антигистаминных препаратов, в основном из-за стремления аллергиков подготовиться к сезону, однако текущая динамика оказалась противоположной. Так, за первые три месяца 2024 года продажи этой категории в натуральном выражении выросли на 9,9%, до 20,5 млн упаковок, а в денежном — на 20,2%, примерно до 5 млрд рублей.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк связал такую тенденцию с аномальной для этого периода погодой. По его словам, на сезон цветения растений повлияли нестабильные погодные условия. Шуляк прогнозирует смещение спроса на конец апреля — начало мая. С этим согласны аллергологи, опрошенные изданием. Они предполагают, что в этом году «пациенты пострадали из-за нестабильной погоды, потому что не совсем понимали, когда принимать антигистаминные средства».

Вместе с тем врачи не заметили сокращения количества визитов аллергиков. По их словам, пациенты уже практически не используют препараты от аллергии первого поколения и отдают предпочтение более «продвинутым» средствам и не вызывающим сонливости антигистаминным, а также назальным спреям с раствором морской соли и местным гормонам. Однако «Супрастин» не сдает свои позиции, занимая вторую строчку в рейтинге самых популярных лекарств от аллергии.

В топ-5 антигистаминных препаратов по объему продаж вошли также «Тералиджен», «Цетрин», «Донормин» и «Зодак». Однако популярность среди пациентов «Тералиджена» аналитики все же связали со вторым его показанием. Это нейролептик, который применяют для лечения тревожно-депрессивных расстройств, хотя зачастую его используется и как противоаллергическое средство. .

СМИ ранее сообщили, что московские аптеки столкнулись с дефицитом популярных препаратов «Аллергодил» и «Кромогексал», которые применяют в виде назальных и глазных капель для облегчения симптомов аллергии. Покупатели пожаловались, что приобрести их невозможно даже онлайн.

gxpnews