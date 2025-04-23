СМИ: в России возник дефицит зарубежных ветпрепаратов

В России возникла нехватка зарубежных ветеринарных препаратов, сообщили «Известия» со ссылкой на Национальную ветеринарную палату. Если в 2022 году ассортимент лекарств в России составлял более 750 наименований, то сейчас в страну ввозят менее 300 препаратов. Отечественных производителей призвали нарастить мощности по меньшей мере в два-три раза, а также решить проблемы с поставками сырья иностранного производства. В Россельхознадзоре, в свою очередь, сообщили об отсутствии дефицита ветеринарных вакцин.

По информации издания, дефицит связан с ограничением в поставках из-за границы. Сейчас в России продают остатки запасов иностранных прививок и нелегально ввезенные препараты. В Национальной палате предупредили, что серый рынок не гарантирует соблюдения условий хранения при их перевозке, а параллельный импорт усложняет разработку отечественных препаратов. Объемы производства, считают в организации, сдерживает низкий спрос на российские лекарства.

Особенно остро ощущается нехватка лекарств для лечения системной гипертензии и хронической болезни почек у кошек. Также наблюдается нехватка средств для защиты мелких домашних животных от блох и клещей. Проблемы наблюдаются среди вакцин для кошек и собак.

Однако в Россельхознадзоре ТАСС заявили, что дефицита вакцин от заразных и наиболее распространенных инфекционных заболеваний собак и кошек в России не наблюдается. В ведомстве добавили, что решение о снижении или полном прекращении поставок отдельных позиций зарубежных препаратов на территорию России иностранные компании принимают самостоятельно.

Ранее стало известно, что Правительство России подготовило корректировки в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства. Ее состав расширят за счет новых программ, одна из которых направлена на увеличение выпуска лекарств для ветеринарного применения. Первые результаты по подпрограмме ожидаются уже в 2027 году.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев напомнил, что работа над улучшением Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства началась еще в 2023 году. По его словам, сфера производства ветпрепаратов достаточно интенсивно развивается, однако ее зависимость от импорта еще сохраняется. По его словам, правительство решило выделить 5 млрд рублей на создание отечественных ветеринарных препаратов до 2030-го.

gxpnews