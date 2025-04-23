Чистая прибыль «Промомеда» упала на 3% в 2024 году

Чистая прибыль российской фармацевтической компании «Промомед» по МСФО сократилась по итогам 2024 года на 3% по сравнению с предыдущим годом и достигла 2,88 млрд рублей. Чистая задолженность по состоянию на 31 декабря прошлого года выросла до 16,91 млрд рублей, что на 5,4% выше показателя на конец предыдущего года, следует из отчетности компании.

Вместе с тем выручка «Промомеда» выросла на 35,4%, до 21,45 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 31%, составив 8,23 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 38%. В 2024 году компания получила 38 регистрационных удостоверений, в том числе на препараты для лечения онкологических, эндокринологических заболеваний, а также 20 новых патентов и 164 товарных знака.

«Промомед» сообщила, что продажи лекарств компании по итогам января 2025 года выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Значительный рост обеспечили несколько ключевых факторов, в первую очередь запуск продаж нового препарата «Велгия» (семаглутид). В «Промомеде» заявили, что производят препараты на основе семаглутида в рамках концепции полного цикла: от субстанции до готовой лекарственной формы. Кроме того, увеличились поставки антибиотиков, онкологических препаратов и других лекарств.

«Промомед» развивает портфель из более чем 350 лекарств, в том числе для лечения онкологических, инфекционных, неврологических, ревматических заболеваний, сахарного диабета, ожирения и других. В структуру компании входят собственный R&D-центр и завод «Биохимик» в Саранске. В январе компания заявила о планах выйти на фармрынок Ирака. По информации компании, «Биохимик» уже прошел проверку Минздрава республики, получив соответствующий сертификат. В планах компании – регистрация порядка 300 наименований препаратов различных форм и дозировок.

gxpnews