Расходы россиян на лекарства достигли максимума в марте

Российский фармацевтический рынок в I квартале 2025 года показал значительный рост, следует из данных аналитической компании RNC Pharma. Объем розничных продаж лекарств за январь – март достиг 467,9 млрд рублей (включая НДС). Это на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В натуральном выражении аптеки реализовали 1,29 млрд упаковок готовых лекарств – рост на 2,3%. Пик продаж пришелся на март: россияне приобрели 457 млн упаковок на 169 млрд рублей, что на 8 и 22% больше соответственно.

Аналитики отметили, что такой рост расходов стал максимально высоким за последние 27 месяцев. Сопоставить его можно лишь с ноябрем 2024 года: долгосрочная динамика в рублях фиксировалась на уровне 21,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года натуральное потребление лекарств в ретейле увеличилось на 8%, а суммарные затраты населения на лекарства выросли на 22%.

Максимальные расходы эксперты зафиксировали среди противоревматических нестероидных препаратов. За первые 3 месяца на них потратили 22,7 млрд рублей (+18%), а объем реализации составил 78,7 млн упаковок (+10%). Ключевой бренд в этой категории – «Нурофен» от Reckitt Benckiser – показал рост на 27% в денежном выражении и на 19% в упаковках.

На втором месте по объему продаж оказались противовирусные препараты. Годовая динамика группы составила +21% в денежном выражении, +11% – в натуральном. Особенно выделяется «Ингавирин» («Валента»), чьи продажи выросли на 20% в рублях и на 14% в упаковках. Тройку лидеров замкнули местные препараты для лечения заболеваний носа: +6% в стоимостном и +1% в натуральном выражении. Лидером здесь стал «Отривин» (GSK) с приростом продаж на 19% в обоих показателях.

Почти все фармгруппы из топ-10 продемонстрировали положительную динамику, за исключением отхаркивающих средств, спрос на которые снизился. Наибольший рост в денежном выражении показали гепатопротекторы и липотропы (+24%), при этом натуральный объем их продаж увеличился на 10%. В этой категории лидирует «Гептрал» (Abbott) с ростом на 27% в рублях и 19% в упаковках.

Ранее в RNC Pharma сообщили, что с начала 2025 года розничный рынок гепатопротекторов и липотропов (препараты для печени) показал максимальную динамику продаж в России. За первые 2 месяца текущего года в стране реализовали в рознице 4,1 млн упаковок лекарств из этой группы на 5,1 млрд рублей.

Из числа крупнейших с точки зрения денежного объема продаж фармгрупп эта характеризовалась наибольшей динамикой: показатель вырос на 26,5% в рублях в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (+13,7% в натуральном выражении). При этом высокая динамика сохраняется второй год подряд.

gxpnews